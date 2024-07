Un riconoscimento importante conferito a Marzio Nocera Founder&Chairman di Fashion Channel, la piattaforma moda e lifestyle digitale con oltre 38.500 video online, 5 milioni di subscribers, piu di 1 miliardo di visualizzazioni realizzate solo negli ultimi 12 mesi.

Si è conclusa lo scorso 20 Luglio a Taormina con l’atteso Gala Taomoda Awards la 25° edizione della Taomoda Week, la celebre rassegna di moda all’insegna del Made in Italy ideata, diretta e presieduta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone. Dal palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, sono stati consegnati i Tao Awards per le categorie: imprenditoria, moda, fotografia, arte, giornalismo, musica, sostenibilità, comunicazione digitale, finanza e medicina. Tra i premiati Marzio Nocera, Founder&Chairman di Fashion Channel, che ha ricevuto il Tao Awards Media TV 2024 per l’impegno e la determinazione che da più di 40 anni gli hanno permesso di documentare tutti gli eventi più rilevanti del mondo della moda e intervistare le personalità di spicco del settore.

Fondato nel 1982, Fashion Channel è tra i più importanti broadcaster di contenuti video per i settori moda e lifestyle. Il suo immenso archivio conta oltre 8000 riprese dalle più importanti capitali della moda ed è utilizzato da professionisti, ricercatori e studenti come fonte attendibile e autorevole nel settore. Negli anni ha partecipato al lancio di hub collaterali oggi altrettanto riconosciuti: Fashion TV, World Fashion Channel, Fashion One. Oggi il canale YouTube è partner ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) e conta oltre 5 milioni di iscritti e dall’inizio della partnership con Google/YouTube, più di 5 miliardi di visualizzazioni globali.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.