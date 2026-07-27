Un connubio perfetto tra la maestosità dell’Etna e il blu profondo del Mar Ionio fa da cornice a un’estate indimenticabile a Mascali, pronta ad animare il territorio dal 25 luglio al 25 settembre con un ricco palinsesto di ben 34 eventi.

Musica live, spettacoli suggestivi, cultura, sport, percorsi del gusto ed esperienze autentiche compongono il mosaico di una stagione pensata per coinvolgere residenti e turisti di ogni età, il cui programma dettagliato è stato illustrato ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza, questa mattina, presso la Casa Comunale dal Sindaco Salvo Gullotta, dal Vice Sindaco con deleghe a Sport, Turismo e Spettacolo Alberto Cardillo, dall’Assessore alla Cultura Adele Finocchiaro e dal direttore artistico Giuseppe Caudullo, con la moderazione di Maurizio Caruso e la presenza dell’assessore Rosario Tropea e dei consiglieri Marina Scordo e Sebastiano Andò.





Il sipario sulla kermesse si alzerà in grande stile domani, sabato 25 luglio, dalle ore 21, con la “Notte Blu” a Fondachello, momento in cui la frazione marinara si trasformerà in una vivace isola pedonale e in una grande arena a cielo aperto arricchita da artisti di strada, momenti di interazione e musica per le vie del centro, vantando il prestigioso patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del suo Presidente Gaetano Galvagno.

Accanto alla Notte Blu, il pubblico potrà vivere l’emozione della Mongolfiera Panoramica con volo gratuito sul cielo di Mascali all’Arena sul Mare, immergersi nella poesia dialettale della rassegna “Mi parra u cori” a Puntalazzo, e partecipare ai numerosi appuntamenti successivi che animeranno le piazze e le frazioni.





Il 30 luglio piazza Duomo ospiterà l’ottava edizione del Gran Galà Premio Radio Universal TV, seguita il 31 luglio dal “Nerello Wine Fest”, la manifestazione enogastronomica a cura dell’I.R.V.O. dedicata alla valorizzazione del territorio siciliano, mentre il primo agosto Puntalazzo accoglierà “Sicilia in festa Premio Contea di Mascali”.

Dal 3 al 5 agosto l’Arena sul Mare di Fondachello farà da palcoscenico alla rassegna comica “Mascali che ride”, che vedrà alternarsi Claudio Casisa il 3 agosto, Gennaro Calabrese il 4 agosto e Chiara Anicito il 5 agosto, lasciando poi spazio l’11 agosto alla grande musica d’autore con Giammarco Carroccia in “Emozioni tra Battisti e Mogol” e, il 19 e 20 agosto, al prestigioso “Puntalazzo Jazz Festival”.





Il calendario estivo sarà inoltre arricchito dai saggi spettacolo delle palestre di Mascali, dall’intrattenimento curato dai giovani dell’oratorio parrocchiale Don Bosco e, per tutto il mese di settembre, da una serie di iniziative culturali dedicate alla scoperta del tesoro della Nunziatella, alla presentazione di libri e a percorsi di arte e musica, a cura dell’assessorato alla cultura retto da Adele Finocchiaro.

Sull’importanza di questo traguardo è intervenuto il Sindaco Salvo Gullotta, il quale ha dichiarato che l’amministrazione ha fatto una grande impresa proiettandosi immediatamente nella stagione estiva e realizzando qualcosa di meraviglioso, frutto di tanta dedizione, impegno, caffè e notti insonni.





Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore artistico Giuseppe Caudullo, che ha sottolineato come la Notte Blu inauguri un programma capace di coinvolgere tutto il tessuto urbano e di estendersi da Fondachello fino a Puntalazzo e alle altre frazioni della Contea, racchiudendo il tutto nel motto “Vivi, scopri e ama Mascali”.

A chiudere il quadro delle riflessioni istituzionali è stato il vicesindaco e assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Alberto Cardillo, il quale ha definito il cartellone il risultato di un lavoro corale intenso e appassionato, ringraziando gli uffici comunali, le associazioni, le parrocchie, i cittadini e tutti gli enti sovracomunali, tra cui l’Assemblea Regionale, la Regione e la Provincia, che hanno sostenuto la realizzazione di questa grande festa progettata per rilanciare le bellezze di Mascali e il cui calendario completo resta consultabile sulla pagina ufficiale www.mascalieventi.it.

Luogo: Comune di Mascali , Piazza Duomo, SICILIA

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