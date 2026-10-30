Un riconoscimento per l’impegno, la professionalità e la tempestività dimostrati durante l’emergenza legata al passaggio del ciclone Harry. Sono stati consegnati gli attestati di merito ai volontari del Nucleo Operativo Emergenza Sicilia (NOES) di Protezione civile, distintisi per il prezioso contributo offerto nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza della popolazione.

La cerimonia si è svolta nella sede del Comune di Mascali. A consegnare gli attestati sono stati il sindaco Salvo Gullotta e l’assessore alla Protezione civile Melania Le Mura, che hanno voluto rendere omaggio al lavoro svolto dai volontari durante le fasi più delicate dell’emergenza.





L’iter per il conferimento degli encomi era stato avviato dalla precedente amministrazione comunale. Il sindaco Gullotta ha voluto dare continuità all’iniziativa, concretizzandola con la consegna degli attestati e riconoscendo ufficialmente il valore dell’attività svolta dal gruppo.

«Riconosco a questi volontari l’impegno e l’efficienza dimostrati nelle situazioni emergenziali, lavorando per mettere in sicurezza la popolazione. Continueremo a sostenerli», ha dichiarato il primo cittadino.





Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del NOES, Maurizio Sorbello, che ha sottolineato il valore del riconoscimento ricevuto: un attestato che rappresenta un’importante testimonianza di apprezzamento per il lavoro svolto dai volontari.

Sorbello ha ribadito che l’impegno del Nucleo proseguirà senza sosta, con la disponibilità a intervenire per sostenere la popolazione in occasione di emergenze, eventi calamitosi e situazioni impreviste.

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