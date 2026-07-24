Sarà presentata, lunedì 27 luglio, alle ore 19.30, presso l’Atlantis di Fondachello di Mascali, l’ottava edizione del Gran Galà Premio Radio Universal TV, organizzata da Radio Universal tv. L’ evento è patrocinato dal Comune di Mascali e dall’ Assessorato regionale allo Sport e Turismo e inserito nel programma delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’emittente.

La conferenza stampa rappresenterà il momento ufficiale di presentazione di una manifestazione, che celebra mezzo secolo di storia di Radio Universal TV, punto di riferimento dell’informazione e della comunicazione nella Sicilia orientale. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma dell’evento, gli ospiti, le finalità dell’iniziativa e il significato di un anniversario, che testimonia il lungo percorso editoriale dell’emittente al servizio del territorio.





Alla conferenza stampa interverranno: l’editor, Isidoro Raciti, il direttore responsabile e consigliere comunale, Marina Scordo, il sindaco di Mascali, Salvatore Gullotta, il presidente del civico consesso, Giuseppe Cardillo, l’esecutivo comunale e numerose autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo.

L’8° Gran Galà Premio Radio Universal TV, dedicato alla memoria del compianto fondatore Pippo Raciti, si terrà, giovedì 30 luglio, nella suggestiva piazza Duomo di Mascali. A condurre la serata sarà lo showman Ruggero Sardo, mentre il palco ospiterà la celebre imitatrice Emanuela Aureli, il giovane illusionista Emanuele D’Angeli, il dj Kikko Di Stefano e Carmelo Morgia, storica voce dei Beans, protagonisti di uno spettacolo che unirà comicità, musica e intrattenimento.





Nel corso della manifestazione saranno inoltre consegnati i riconoscimenti del Premio Radio Universal TV a personalità, imprese e realtà, che si sono distinte per il loro contributo alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio. Previsto anche uno spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali, con la partecipazione del sommelier e gastronomo, Roberto Raciti.

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del cartellone estivo del Comune di Mascali, coniugando spettacolo, cultura e valorizzazione delle eccellenze locali, nel segno dei cinquant’anni di una delle più longeve e rappresentative emittenti radiotelevisive della Sicilia.

Luogo: RADIO UNIVERSAL TV, VIA SILVIO PELLICO N 9, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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