A poco meno di tre settimane dal passaggio del devastante ciclone Harry, nelle frazioni marinare di Fondachello e Sant’Anna proseguono incessanti gli interventi di messa in sicurezza. Al termine di un vertice in municipio con i funzionari dell’Area Tecnica, su disposizione del sindaco Luigi Messina è stata intensificata l’attività di rimozione dei cumuli di detriti ancora presenti in diversi punti, lungo la via Spiaggia. Squadre in azione lungo tutta la via Spiaggia per eliminare i cumuli di detriti accumulati durante le mareggiate. All’impresa ecologica è stato affidato il delicato incarico di smaltire masserizie, mobili e suppellettili danneggiati che ancora giacciono all’esterno dei complessi residenziali di Sant’Anna.





A Fondachello, invece, dove si è recata in sopralluogo il vice sindaco Veronica Musumeci, mezzi meccanici al lavoro in spiaggia per la vagliatura della sabbia, utilizzando un apposito spazzolone, separando la sabbia dai micro-rifiuti e resti trasportati dal mare. Nel contempo si sta procedendo a livellare l’arenile, colmando i solchi creati dall’erosione costiera durante il ciclone. Domani è in programma una ricognizione dei tecnici del Genio Civile. Il loro compito sarà mappare i danni alle strutture pubbliche e private per redigere un dossier aggiornato da trasmettere alla cabina di regia della Regione Siciliana. “L’obiettivo dell’amministrazione è duplice – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – da un lato restituire alla comunità un litorale fruibile entro la primavera, dall’altro: garantire che nessun cittadino venga lasciato solo nella conta dei danni economici”. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale di Mascali ha attivato le procedure per il ristoro dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese.





Il Comune ha infatti reso disponibili i modelli ufficiali per la ricognizione dei danni, passaggio fondamentale per accedere ai futuri contributi di risarcimento. La comunicazione è rivolta specificamente ai residenti e ai titolari di attività economiche situate nelle frazioni di Sant’Anna e Fondachello, le zone che hanno registrato le maggiori criticità a causa delle mareggiate e del forte vento. Per facilitare la procedura, la modulistica è stata suddivisa in due categorie distinte: “modello B1” (privati): destinato ai cittadini che hanno subito danni ad abitazioni o beni personali; “modello C1” (attività commerciali): riservato alle imprese, ai titolari di attività produttive e commerciali che hanno riportato danni a strutture, macchinari o scorte.

