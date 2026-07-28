È stato presentato ufficialmente, nel corso della conferenza stampa, moderata dalla giornalista Patrizia Tirendi, l’8° Gran Galà Premio Radio Universal TV, l’appuntamento che quest’anno assume un significato ancora più speciale, perché inserito nelle celebrazioni per il 50° anniversario di Radio Universal, una delle emittenti storiche del territorio ionico-etneo.

Quest’ottava edizione sarà dedicata alla memoria di Pippo Raciti, tra i fondatori dell’emittente, scomparso lo scorso anno. Figura di riferimento nella storia di Radio Universal, Pippo Raciti ha contribuito con passione, lungimiranza e spirito di servizio alla nascita e alla crescita dell’emittente, lasciando un’importante eredità professionale e umana.





Un patrimonio di valori, fondato sulla credibilità dell’informazione, sul legame con il territorio e sul servizio alla comunità, che oggi è raccolto e portato avanti dal figlio, Isidoro Raciti, editore dell’emittente, il quale prosegue con determinazione il percorso tracciato dal padre, coniugando innovazione tecnologica e continuità editoriale. La serata rappresenterà quindi anche un momento di ricordo e di riconoscenza nei confronti di un uomo che ha saputo trasformare un progetto editoriale in una realtà profondamente radicata nel territorio, consegnandone il testimone a una nuova generazione chiamata a custodirne e svilupparne i valori.





Cinquant’anni di informazione, intrattenimento e servizio alla comunità raccontano il percorso di una realtà editoriale che ha saputo attraversare le profonde trasformazioni del mondo della comunicazione, mantenendo saldi i propri valori fondanti. Nata nel febbraio del 1976, con l’obiettivo di dare voce al territorio e raccontarne le eccellenze, Radio Universal ha saputo evolversi nel tempo, affrontando con lungimiranza il passaggio dalle trasmissioni analogiche al digitale, dalla tradizionale diffusione in FM alle nuove tecnologie DAB+, ampliando la propria presenza anche nel panorama televisivo e sulle piattaforme digitali.





Un’evoluzione che rappresenta la capacità dell’emittente di innovare senza rinunciare alla propria identità, continuando a offrire un’informazione autorevole e un rapporto diretto con gli ascoltatori e i telespettatori.

«Cinquant’anni rappresentano un traguardo straordinario ma, soprattutto, un punto di partenza verso nuove sfide – ha dichiarato l’editore Isidoro Raciti –. Radio Universal è cresciuta insieme al suo territorio, adattandosi ai cambiamenti tecnologici senza mai perdere la propria missione. Abbiamo vissuto il passaggio dall’analogico al digitale, dalla FM al DAB+, investendo nell’innovazione e nella qualità editoriale, perché crediamo che cambino gli strumenti, ma non i valori. Quest’anno celebriamo questo importante anniversario con emozione, dedicando il Gran Galà alla memoria di mio padre, Pippo Raciti, il cui esempio continuerà a guidare il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano.»





Determinante in questo percorso è stato anche il contributo della redazione giornalistica, diretta dall’avvocata e giornalista Marina Scordo, che quotidianamente garantisce rigore informativo, professionalità e rispetto dei principi deontologici, contribuendo a consolidare l’autorevolezza dell’emittente nel panorama dell’informazione locale. Anche al papà del direttore responsabile, ragioniere Filippo Scordo, deceduto pochi mesi or sono, sarà dedicato il premio.

«Cinquant’anni di storia rappresentano anche il risultato del lavoro quotidiano di una redazione che ha sempre operato con serietà, competenza e senso di responsabilità – ha dichiarato il direttore responsabile, Marina Scordo –. Il nostro obiettivo è garantire ogni giorno un’informazione libera, autorevole e aperta al territorio, capace di raccontarne le realtà, la politica, le criticità e le eccellenze con equilibrio, indipendenza e rispetto della verità dei fatti. In questi anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i cittadini, mettendo al centro il servizio pubblico dell’informazione. È questo il patrimonio più prezioso che continueremo a custodire e a rafforzare insieme a tutta la redazione.»





L’8° Gran Galà Premio Radio Universal TV rappresenta così non soltanto una serata di spettacolo, ma un importante momento di riconoscimento per quanti hanno contribuito alla crescita dell’emittente e alla valorizzazione del territorio.

«Per Mascali è motivo di grande orgoglio ospitare un evento che celebra una realtà editoriale capace di raccontare il nostro territorio da cinquant’anni – ha dichiarato il sindaco, Salvatore Gullotta –. Radio Universal rappresenta un patrimonio culturale e informativo che ha accompagnato intere generazioni, promuovendo le eccellenze locali e contribuendo alla crescita della nostra comunità. Il Gran Galà assume quest’anno un valore ancora più profondo perché rende omaggio anche alla memoria di Pippo Raciti, protagonista di una straordinaria storia di passione, comunicazione e amore per il territorio.»

«L’Amministrazione comunale ha creduto fin dall’inizio in questa manifestazione – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Cardillo – e desidero esprimere il mio apprezzamento per il grande impegno organizzativo ed economico sostenuto dall’editore Isidoro Raciti, per portare il Premio Radio Universal TV a Mascali. Una scelta che arricchisce il calendario degli eventi della nostra città e contribuisce a promuoverne l’immagine attraverso una manifestazione di grande prestigio, capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze.»





«Per me Radio Universal è molto più di un’emittente: è una famiglia della quale mi sento parte – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Adele Finocchiaro–. Per questo motivo sono particolarmente felice che il Premio Radio Universal TV sia stato portato a Mascali. È un evento che unisce cultura, spettacolo e informazione, offrendo al nostro territorio un’importante occasione di crescita e di visibilità. Ringrazio l’editore Isidoro Raciti per aver scelto la nostra città, come cornice di una manifestazione che celebra cinquant’anni di storia e di servizio alla comunità.»

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio, alle ore 20, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Mascali, dove andrà in scena una serata all’insegna dello spettacolo, della cultura e delle eccellenze locali.

A condurre l’evento sarà lo showman Ruggero Sardo, affiancato dalla celebre imitatrice Emanuela Aureli, protagonista con la sua irresistibile comicità, mentre il giovane illusionista Emanuele D’Angeli stupirà il pubblico con le sue performance. La colonna sonora della serata sarà affidata al DJ Kikko Di Stefano, insieme alla storica voce dei Beans, Carmelo Morgia.





Nel corso della manifestazione saranno inoltre premiate numerose personalità, che spaziano, dalla cultura all’ avvocatura, dalla magistratura al giornalismo ed imprenditoria, aziende e realtà che si sono particolarmente distinte nei rispettivi ambiti, contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Tra i protagonisti anche il sommelier e gastronomo Roberto Raciti, ambasciatore delle eccellenze enogastronomiche locali.

L’8° Gran Galà Premio Radio Universal TV si conferma così un evento capace di unire spettacolo, informazione, cultura e valorizzazione del territorio, celebrando mezzo secolo di storia di un’emittente che continua a innovare, raccontare e costruire un dialogo costante con la propria comunità, nel ricordo di chi ne ha posto le fondamenta e ne ha tracciato la strada.

Luogo: RADIO UNIVERSAL TV, via Silvio Pellico, 9, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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