Proseguono a ritmo serrato gli interventi di messa in sicurezza del territorio comunale di Mascali, in ottemperanza all’ordinanza sindacale del 9 maggio 2025 per la prevenzione e la lotta agli incendi. Le operazioni, coordinate dal vicesindaco Veronica Musumeci, che stamane ha effettuato un sopralluogo, si stanno concentrando nell’area urbanistica del PEEP (via Piersanti Mattarella – adiacenze Centro Sociale).





Una ditta esterna, con l’ausilio di mezzi meccanici, è impegnata nella rimozione di rovi e sterpaglie. L’obiettivo primario è limitare il rischio di incendi di interfaccia, ovvero quelli che possono propagarsi dalle aree boschive o incolte alle zone edificate. Parallelamente, questi interventi sono fondamentali per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate, prevenendo il proliferare di roditori e animali striscianti, e per assicurare il decoro urbano.





“La sicurezza del nostro territorio è una priorità assoluta – afferma il Vicesindaco Musumeci – stiamo intervenendo con determinazione e capillarmente per mitigare i rischi legati agli incendi, che, purtroppo, specialmente con la stagione calda e le temperature torride di questi giorni che hanno dato origine ad una allerta rossa, rappresentano una seria minaccia. Gli interventi nell’area del Peep sono particolarmente importanti – ha proseguito Musumeci – poiché si tratta di una zona residenziale a ridosso di aree verdi. Eliminare sterpaglie e rovi non solo riduce drasticamente il pericolo di roghi, ma contribuisce anche a migliorare l’igiene pubblica e il decoro complessivo dell’area, rendendola più vivibile per tutti i residenti.”

