“È necessario fare chiarezza immediata sulla situazione dei massofisioterapisti in Sicilia, evitando interpretazioni che rischiano di mettere in ginocchio un intero comparto”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al presidente della Regione, Renato Schifani e all’assessore alla Salute, Daniela Faraoni.

“Il settore – prosegue – sta vivendo un momento di forte allarme a causa di una lettura eccessivamente rigida di una recente sentenza del Tar Lazio. Un’interpretazione che, se applicata in modo generalizzato, rischia di penalizzare ingiustamente centinaia di professionisti che operano nel rispetto delle norme”.





“È bene ricordare – aggiunge Figuccia – che le sentenze si applicano ai singoli casi e non possono essere estese automaticamente a un’intera categoria. Un’applicazione distorta rischia non solo di bloccare l’attività lavorativa di molti operatori, ma anche di creare disservizi per i cittadini che usufruiscono quotidianamente di queste prestazioni”.

Con l’interrogazione presentata, Figuccia chiede al Governo regionale di chiarire il corretto ambito di applicazione della sentenza e di adottare iniziative urgenti per tutelare i professionisti e garantire la continuità dei servizi.

“Servono risposte rapide e concrete – conclude – per evitare che un’errata interpretazione produca effetti devastanti sul piano occupazionale e sanitario”.

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