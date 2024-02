Una intera giornata con l’accademico della scienza Susai, il cui valore è riconosciuto in 181 Paesi del mondo, ambasciatore per la Pace dell’Onu.

Il maestro Zhanat Kozhamzharov sarà il protagonista della Masterclass Suisai che si terrà l’8 marzo in due sessioni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, al Grand’’Hotel Des Palmes in via Roma 398 a Palermo.

I concetti chiave della masterclass saranno: comprendere la propria personalità e come sfruttarla al meglio, migliorare la propria salute fisica e mentale, rafforzare le proprie risorse energetiche e finanziarie, capire gli altri e migliorare i rapporti interpersonali.

Il compito della scienza Suisai è insegnare: come conservare le energie, generare le energie, comprendere soprattutto se stessi attraverso lo studio del proprio ego, che gestisce pensieri ed emozioni. Perché ognuno ha un ego che lo porta a disapprovare, contrastare e far disperdere le energie,

La missione della scienza Suisai è approfondire la consapevolezza umana sulla Terra.

La scienza Suisai analizza le energie personali in prospettiva delle energie universali nel giorno della nascita, che determinano il numero di coscienza-ego. Questo rappresenta il nostro “io voglio” e determina il nostro comportamento, poiché la mente opera principalmente su concetti di “voglio-non voglio, piacevole-spiacevole”.

Sul palco con Zhanat Kozhamzharov saranno presenti: la master Suisai Lilia Junusova e l’arpista e cantante Romina Copernico.

La prenotazione alla Masterclass è obbligatoria ai numeri: 347 725 0500 oppure al 335 539 9213.





Luogo: Hotel Des Palmes, via Roma, 398, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/03/2024

Data Fine: 08/03/2024

Ora: 10:00

Artista: vari

Prezzo: 80.00

