Natura e bellezza esenso del sacro. Un viaggio con Maria Sonia BaldoniVenerdì 8 novembre, il progetto Matre Terra ospita la “Sibilla delle erbe”.Appuntamento alle ore 17 a Casa della Capinera (Trecastagni) per la conferenza sulla “La Sacralità della natura per Santa Ildegarda” e la Cerimonia degliantenati Una nuova tappa delprogetto Matre Terra che affonda le proprie radici nell’esplorazione delrapporto sacro tra Uomo e Natura. Venerdì 8 novembre, a partire dalle 17, ilprogetto Matre Terra, ideato da Chiarìa Aps e finanziato da Fondazione CDPospiterà, nei boschi di Casa della Capinera (Trecastagni), l’appuntamento Natura e bellezza e senso del sacro. Unviaggio con Maria Sonia Baldoni. Ad accompagnare i partecipanti in questa serataspeciale sarà, appunto, Maria Sonia Baldoni, conosciuta come la Sibilla delleErbe e nota divulgatrice delle tradizioni legate al riconoscimento delle erbespontanee, ai segreti delle piante, degli alberi e delle bacche. Custode delgesto della memoria dei raccoglitori e custode delle cerimonie della nostratradizione contadina, sacra e popolare, nonché fondatrice del circuitonazionale delle “Case delle Erbe” (di cui anche Casa della Capinera fa parte), Maria Sonia Baldoni è una profonda conoscitrice delle figura di SantaIldegarda di Bingen, monaca, madre badessa e dottore della Chiesa vissuta nelMedioevo, che ha dedicato l’esistenza all’esplorazione del legame sacro fra uomo,natura e arte.“La Sibilla delle erbe”,in Sicilia per vari incontri, guiderà i partecipanti dell’appuntamento a Casadella Capinera in un viaggio che esplora le domande che danno vita al progettoMatre Terra, ovvero: da cosa scaturisce il senso del sacro? Come si manifestanello spazio e nel tempo che viviamo? C’è separazione tra gli elementi delcosmo e l’uomo? Qual è il dono che possiamo offrire e ricevere dalla terra?Come possiamo prendercene cura?L’appuntamento (gratuitoma con prenotazione e a numero chiuso al link) è, appunto, per venerdì 8 novembre alleore 17 con la conferenza “La Sacralità della natura per Santa Ildegarda” a curadi Maria Sonia Baldoni e alle 18 con la Cerimonia degli antenati. Maria Sonia Baldoni è una profonda conoscitrice di Ildegarda e inquesta occasione ne esplorerà alcuni egli aspetti più significativi. Exoperatrice finanziaria, Maria Sonia ha realizzato il suo sogno dopo 18 anni dicarriera: ha lasciato il lavoro per dedicarsi a una vita immersa nella natura,circondata da cavalli e boschi. Trasferitasi per tre anni in una casa scavatanella roccia vicino a Cuneo, ha iniziato a raccogliere miti e leggende legatealla flora spontanea. Il suo obiettivo è preservare e diffondere le tradizionie gli usi delle piante e degli alberi in tutte le regioni d’Italia.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.