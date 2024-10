Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in jazz”. In tour nei teatri, uno speciale recital con il regista Matteo Garrone e il musicista Piero Delle Monache, che promette di essere un’esperienza entusiasmante. In scena il 19 ottobre al “Carcano” di Milano, il 28 ottobre al “Bellini” di Napoli, il 14 novembre al “Circus” di Pescara e il 20 novembre al “Jolly” di Palermo.

Freschissimo di candidatura all’Oscar come Miglior film straniero per “Io capitano”, Matteo Garrone affronta un viaggio nella poetica reale del suo cinema, nel riflesso neorealista delle ombre, nella spettacolare radiografia delle ossessioni. Si sofferma sull’epopea immaginifica dei sogni e sulle pieghe della vita nell’antropologia surreale dell’arte.

Nella filmografia dell’undici volte David di Donatello, il carattere documentaristico è sempre stato accompagnato da una notevole cura dell’immagine, figlia del passato da pittore del regista, che rende le inquadrature espressive e pregne di significato. Proprio l’impatto visivo, che spesso trascende i limiti del realistico per farsi pura illustrazione, ha contribuito allo sviluppo di letture “fiabesche” sull’opera di Garrone. Letture che hanno messo in luce quanto il suo cinema si rifaccia spesso e volentieri ai paradigmi delle fiabe popolari, che traducono meri fatti di cronaca in racconti universali. Nella maestosa e ricercata cornice creata dalle coinvolgenti melodie di Piero Delle Monache e il suo sax, “La sublimazione poetica del cinema in jazz” con Matteo Garrone.

Sabato 19 ottobre 2024 ore 20.30, presso il “Teatro Carcano” di Milano. Biglietti disponibili sul circuito online Vivaticket (al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/la-sublimazione-poetica-del-cinema-di-matteo-garrone-in-jazz/244777) e nei punti vendita ad esso collegati.

Lunedì 28 ottobre 2024 ore 21.00, presso il “Teatro Bellini” di Napoli. Biglietti disponibili sul circuito online Vivaticket (al link https://azzurroservice.vivaticket.it/it/event/la-poetica-reale-del-cinema-di-matteo-garrone-in-jazz/245618) e nei punti vendita ad esso collegati.

Giovedì 14 novembre 2024 ore 21.00, presso il “Teatro Circus” di Pescara. Biglietti disponibili sul circuito online Ciaotickets (al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/matteo-garrone-pescara) e nei punti vendita ad esso collegati.

Mercoledì 20 novembre 2024 ore 21.00, presso il “Teatro Jolly” di Palermo. Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/event/matteo-garrone-la-sublimazione-poetica-del-cinema-in-jazz-teatro-jolly-19114169/) e nei punti vendita ad esso collegati.

Data Inizio: 20/11/2024

Data Fine: 20/11/2024

Ora: 21:00

Artista: Matteo Garrone

Prezzo: 38.00

