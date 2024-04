Nuovo concerto, venerdì 12 aprile alle ore 21:30, della rassegna di musica contemporanea e d’autore Sponde Sonore organizzata da Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. Protagonisti Max Manfredi e Federico Sirianni, i più premiati cantautori genovesi, definiti da Fabrizio De André e Bruno Lauzi gli eredi della grande tradizione della musica d’autore ligure. “Cohen, Faber e noi” è un concerto a due voci con le loro canzoni e quelle di alcuni “giganti” fondamentali per il loro percorso artistico, come Leonard Cohen e Fabrizio De André.

Manfredi e Sirianni non sono nuovi a proporsi in spettacoli insieme, come già accaduto nel lunghissimo “NoGenovaTour” e, più di recente, con lo spettacolo “La fata e il gabbiere” legato agli album entrambi finalisti alla Targa Tenco 2022 nella categoria “Miglior disco dell’anno”.

BIO

Federico Sirianni esordisce al Premio Tenco per poi inanellare una lunga serie di riconoscimenti, il Premio Recanati della Critica al Festival Musicultura, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc, la menzione speciale del Club Tenco per Musica contro le mafie e, recentissimo, l’invito a esibirsi sul palco dell’Ariston per il Premio Tenco 2023.Ha pubblicato sei album e un libro e la sua attività live è continua e incessante, più di cento concerti all’anno in tutta Italia e parte d’Europa (Svizzera, Germania, Grecia).

Max Manfredi, sulle scene da oltre trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro. Fabrizio De André, che ha voluto cantare una sua canzone nel disco “Max”, disse di lui: “è il migliore di tutti”. Secondo Roberto Vecchioni è “uno che non posso nemmeno limitare con il termine di cantautore”. Ha pubblicato sei dischi e quattro libri e vinto numerosissimi premi e targhe (fra cui una targa Tenco per il miglior disco dell’anno, “Luna persa”, nel 2008) ma più che tutto questo, a presentarlo sono le sue canzoni. L’originalità indiscussa del suo linguaggio poetico e musicale lo ha reso oggetto di studi e tesi universitarie. Svolge la sua attività in Italia e all’estero.

SPONDE SONORE_ Cantieri culturali alla Zisa

L’offerta artistica proposta da Sponde Sonore negli anni si è mossa nel solco della musica contemporanea e d’autore e, come si evince dal nome stesso della rassegna, punta a offrire un ventaglio di suoni, stili, generi e a far incontrare generazioni di artiste e artisti che hanno messo in moto processi di innovazione, rielaborazione e interpretazione delle tradizioni musicali, sia italiane che internazionali. Il programma spazia quindi dal jazz alla world music, dalla musica d’autore alle incursioni nell’elettronica, anche all’interno dello stesso concerto, ma con un unico denominatore: la capacità di raccontare il presente partendo dalle radici a cui si è legati, anagraficamente o affettivamente.

I Cantieri culturali sede di Arci Tavola Tonda, sono un luogo ad alta densità creativa. Spazi espositivi, spazi per la formazione, per attività teatrali, musicali, cinematografiche e per iniziative di comunità. Un luogo di 55 mila mq dove tra fine Ottocento e inizi Novecento sorgevano le Officine Ducrot e dove oggi si genera cultura grazie alla governance condivisa di un coordinamento di 23 organizzazioni pubbliche e private (alcune delle quali raggruppate in un’Organizzazione di Comunità: ETS Cantieri Culturali alla Zisa).

Biglietti: 10 euro

al botteghino prima dell’inizio del concerto

Prenotazioni: https://bit.ly/Manfredi_Sirianni

Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

