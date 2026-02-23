Giorno 24 febbraio si terrà a Mazara del Vallo presso l’auditorium dell’IIS “Francesco Ferrara” alle ore 10.15 l’evento “In principio erano i pomodori. Storia di diritti, doveri e nuova cittadinanza”. L’iniziativa è promossa da: Amministrazione comunale di Mazara del Vallo, Consorzio Hera Scs, IIS “F. Ferrara”, Solidarietà e azione, Casa della Comunità Speranza, Approdo Scs Onlus, FO.CO. Onlus, Impegno 2000 Soc Coop.





Il convegno affronterà con gli studenti i problematici temi del caporalato e dello sfruttamento lavorativo soprattutto in agricoltura con esperti del fenomeno.

“con questo appuntamento rinnoviamo – affermano gli organizzatori – il nostro impegno in difesa del lavoro buono con un importante momento di approfondimento e sensibilizzazione, incontrando gli studenti di Mazara”.

Hanno aderito alla manifestazione: la Flai Cgil Nazionale; la Flai Cgil Sicilia, la Flai Cgil Trapani e l’Osservatorio Nazionale sulle agro-mafie “Placido Rizzotto”

Luogo: IIS “FRANCESCO FERRARA”, VIA SAN PIO DA PIETRELCINA, 4, MAZARA DEL VALLO, TRAPANI, SICILIA

