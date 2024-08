Piergiuseppe De Luca e Paolo Ragusa, rispettivamente Presidente e Vice Presidente MCL Catania, esprimono la propria profonda vicinanza all’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, colpito da un infarto e attualmente ricoverato.

“In questo momento di difficoltà, ci uniamo in preghiera affinché il Signore gli conceda una pronta e completa guarigione. Monsignor Renna è sempre stato un punto di riferimento spirituale e morale per la nostra comunità, un pastore capace di guidare con saggezza e amore il suo gregge. Siamo certi che la sua forza d’animo e la fede che lo hanno sempre contraddistinto lo sosterranno anche in questa prova. A nome di tutto il MCL Catania, desideriamo far giungere al nostro amato Arcivescovo i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione, confidando nel fatto che tornerà presto a guidarci con la stessa passione e dedizione di sempre”.

