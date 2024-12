L’esecutivo provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Catania ha approvato un documento programmatico che sottolinea l’importanza della partecipazione democratica e del bene comune come valori fondamentali per la vita pubblica. A Paolo Ragusa, vice presidente provinciale, è stato attribuito il compito di curare i rapporti con gli uffici della pastorale sociale e del lavoro delle tre diocesi presenti sul territorio della provincia: Catania, Acireale e Caltagirone.

Il documento ribadisce l’apprezzamento per il percorso avviato dalla XVIII Giornata Sociale diocesana di Catania, tenutasi lo scorso 23 novembre sul tema: “Mi sta a cuore la democrazia. La partecipazione dopo Trieste”. Promossa dall’Arcivescovo metropolita Mons. Luigi Renna, la giornata rappresenta una continuazione ideale del lavoro della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, tenutasi a Trieste.

L’Esecutivo provinciale MCL ha espresso pieno sostegno all’istituto di formazione “Sant’Agata per Catania”, che a breve inizierà le sue attività, e ha rinnovato il proprio impegno a promuovere una democrazia partecipata e inclusiva.

Tra le iniziative in corso, il MCL ha già formalizzato la costituzione della CER (Comunità Energetica Rinnovabile) “Laudato Si’ Mineo”, operante nella diocesi di Caltagirone, che si appresta a realizzare i suoi primi investimenti. Inoltre, il movimento si è dichiarato pronto a partecipare attivamente alle Piazze della Democrazia e ai Tavoli dei Dialoghi delle Buone Pratiche nelle tre diocesi.

Conformemente agli indirizzi del presidente generale MCL Alfonso Luzzi, il movimento a livello territoriale si pone l’obiettivo di dare concretezza ai propri valori, promuovendo la partecipazione alla vita democratica. “Con spirito di servizio e fraternità, vogliamo camminare insieme sulle vie della democrazia”, conclude il documento approvato.

L’Esecutivo provinciale di MCL Catania ribadisce così il proprio ruolo come punto di riferimento per l’impegno sociale e politico cattolico, in un percorso che integra i principi della dottrina sociale della Chiesa con le sfide della contemporaneità.





