Anche quest’anno il Polo regionale dell’agricoltura presieduto da Salvatore Boninelli e dall’associazione Orizzonte guidata da Giuseppe La Porta hanno organizzato la consueta cena solidale, in via Riccardo Felici, 1.



La cena coinvolge molte associazioni e cooperative che operano sul campo. Quotidianamente più di centocinquanta persone ogni giorno hanno assistenza e sostegno da questo pool di volontari e professionisti. “L’appuntamento della cena di Natale è una festa per consentire a persone che hanno bisogno quotidiano di attenzione e assistenza di incontrarsi e condividere le loro esperienze di vita.”

Gli organizzatori hanno spiegato che “Gli incontri per le feste non sono riti banali. Sono piuttosto occasioni di scambio. Chi si trova in difficoltà incontra altri che vivono questa parentesi difficile di vita ed è proprio a Natale che possono nascere nuove occasioni per risolvere la condizione di bisogno oppure trovare nuovi spunti per creare reti di solidarietà.”

All’iniziativa parteciperanno operatori ed assistiti di Payback Adv, StraDegia, Associazione Zodiaco, Associazione Enosis, Associazione Fenice, Associazione Ristoworld Italy, Catering Auteri, Associazione Futura.

Tra i partecipanti alla serata, ci saranno donne e uomini senza fissa dimora, assistiti dalla Cooperativa Oltre la Meta, i minori non accompagnati, seguiti dalla Cooperativa TEAM Sai MSNA Catania presso la loro sede di via Coviello, e dalla T.E.A.M. – Ti Educa A Migliorare, della loro sede di Valverde.

Il Mec, Movimento Elettori e Consumatori, su queste basi ha deciso di sostenere questa iniziativa. “Abbiamo bisogno di azioni concrete e restituire il senso della dignità umana a tante persone che non possono vivere in eterno solo di carità. La dignità umana implica la libertà e la capacità di autosostenersi. Questo è l’obiettivo vero e autentico dell’intervento sociale e su questi principi ci sentiamo impegnati da cittadini e consumatori.”





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.