Medici e odontoiatri, a Catania una giornata dedicata all’etica, alla memoria e alle nuove generazioni

di Press Service

03/11/2026

Save the date – Ordine dei Medici di Catania, sabato 7 novembre – Sheraton (Aci Castello)

Premio Ippocrate al professore Pietro Banna. Riconoscimenti ai professionisti distintisi anche in ambito culturale, civile e sociale



Una giornata dedicata al valore della professione medica, all’etica della cura, alla memoria e al legame tra generazioni. Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 9.00, all’Hotel Four Points by Sheraton di Aci Castello, si terrà la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania.





Un appuntamento che riunirà professionisti e rappresentanti del mondo sanitario per celebrare l’impegno quotidiano di chi opera a tutela della salute.

«La Giornata del Medico e dell’Odontoiatra è un’occasione per riconoscere il valore di una professione che, accanto alle competenze scientifiche, richiede responsabilità, ascolto e attenzione alla persona – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici Alfio Saggio – Vogliamo rendere omaggio a chi ha dedicato la propria vita alla cura, valorizzare i colleghi che si sono distinti anche nella società civile e accogliere le nuove generazioni, alle quali affidiamo il compito di custodire e rinnovare i principi etici della nostra professione».

Tra i momenti centrali della giornata, l’intervento del chirurgo vascolare Claudio Cinà, dedicato al rapporto tra medicina ed etica, “L’Arte che cura”, uno spazio in cui musica, poesia e teatro racconteranno il lato umano e creativo della professione attraverso le esperienze dei medici Guglielmo Beneventano, Vincenzo Caruso e Carmelo Florio.





Il Premio Ippocrate 2026 sarà conferito al professore Pietro Banna, protagonista per oltre quarant’anni della vita sanitaria e accademica catanese.

La cerimonia darà spazio anche ai professionisti che hanno affiancato all’attività medica un significativo contributo in altri ambiti: la docente universitaria e ricercatrice impegnata nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica prof.ssa Margherita Anna Ferrante, il dottor Domenico Grimaldi, cardiologo e medico di famiglia, protagonista della rappresentanza sindacale e della vita ordinistica; dott. Santi Sciacca, medico e giornalista, da anni impegnato nel campo dell’informazione sanitaria.





Particolarmente significativo sarà il momento “Per non dimenticare”, dedicato ai medici che hanno affrontato in prima linea l’emergenza Covid-19, con l’intervento del vicepresidente dell’Ordine e direttore facente funzione dell’UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale Cannizzaro di Catania Giuseppe Liberti.

A suggellare il valore simbolico della giornata saranno la lettura del Giuramento di Ippocrate da parte dei giovani medici e odontoiatri e la consegna delle onorificenze ai professionisti che celebrano 50 anni dalla laurea. Un ideale passaggio di testimone tra esperienza e nuove generazioni, nel segno dei principi deontologici, della dedizione e del servizio alla comunità.

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