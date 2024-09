Ha incontrato gli imprenditori, le aziende e i professionisti che per tre giorni stanno partecipando a Mediedil a Palermo. L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha fatto visita al Salone dell’edilizia, allestito da Mediexpo, all’Astoria Palace Hotel. Ha ascoltato idee, progetti e incontrato i cluster di Serbia, Slovenia, Ungheria, Polonia e Tunisia. Tamajo sottolinea l’importanza di iniziative come questa per rafforzare la competitività delle aziende e instaurare importanti relazioni commerciali. “Si crea aggregazione e questo fa crescere il mondo produttivo siciliano – commenta Tamajo -. Noi stiamo lavorando molto sul campo dell’internazionalizzazione cercando di dare la possibilità a tante aziende siciliane di aggredire i nuovi mercati. Giorno 2 saremo a Dubai dove porteremo 15 aziende siciliane che faranno conoscere la cultura e la tradizione della nostra regione nel mondo orientale. Stiamo lavorando in tal senso cercando di spendere tutte le risorse che abbiamo a disposizione da parte dell’Unione Europea per la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo, la cooperazione, l’artigianato, per tutti quei settori importanti e nevralgici che indubbiamente possono far crescere il Pil e l’occupazione in Sicilia”.

Luogo: Astoria Palace Hotel, Via Montepellegrino, 62, PALERMO, PALERMO, SICILIA

