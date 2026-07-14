“La Città di Palermo e l’emblema del fallimento del governo Meloni proprio sul tema della sicurezza. Una città nella quale la gente convive nuovamente con il terrore degli anni più bui, con un sindaco troppo debole per pretendere misure straordinarie dal governo e un ministro dell’interno che continua a parlare di statistiche positive”. È il commento di Carmelo Miceli, coordinatore regionale per la Sicilia di Progetto Civico Italia in sulla visita della presidente del Consiglio a Palermo.





“La verità è che Giorgia Meloni è venuta a Palermo per becera propaganda – aggiunge Miceli -, senza uno straccio di risposta alle tante attese di una città che, da anni, si sente abbandonata al suo destino. E non provi la presidente a intestarsi i risultati della magistratura e delle forze dell’ordine cui i cittadini Palermo continuano ad essere grati per quello che continuano a fare nonostante la carenza di risorse economiche e umane”.

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