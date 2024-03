Servizio mensa carente a Siracusa. A dirlo è il movimento Civico 4, con in testa il leader Michele Mangiafico, dopo aver analizzato l’ottavo rapporto nazionale pubblicato da “Foodinsider.it” (osservatorio sulle mense scolastiche) il 12 ottobre 2023 che pone Siracusa al 59° posto su 59 comuni esaminati, evidenziando un ulteriore peggioramento rispetto alla posizione già critica nel rapporto di dicembre 2022, quando la nostra città era al penultimo posto su 53. Nel mirino del movimento la mancanza di pianificazione dell’Amministrazione comunale sul tema.

Inizialmente, con la determina dirigenziale 1307 del 30 marzo 2023, è stata avviata una procedura di gara aperta per il servizio di refezione scolastica per i prossimi tre anni, ricostruisce Civico 4, con un budget annuale di 1.089.088,00 euro. Tuttavia, la determina a contrarre è stata successivamente ritirata con la determina dirigenziale 4162 del 21 agosto 2023, a seguito di un parere negativo dell’Anac. Quest’ultima ha rilevato che l’Amministrazione comunale intendeva offrire il pasto ai bambini a un costo di 4,40 euro, molto inferiore al criterio ambientale minimo di 5,50 euro.

Successivamente, con la determina dirigenziale 4221 del 25 agosto 2023 è stata indetta una procedura negoziata per un servizio di soli 82 giorni, con un budget di 651 mila euro. Nonostante le segnalazioni di Civico 3 in merito alla mancanza di precisione dell’Amministrazione comunale, il servizio è iniziato solo il 21 novembre 2023.

“Secondo noi, – dichiara Mangiafico – l’Amministrazione non sarà capace di rispettare l’impegno di una “gara ponte” per una “gara pubblica” e procederà con la proroga tecnica all’attuale ditta appaltatrice, l’unica presa in esame in fase di procedura negoziata. Un’azione amministrativa che lascia molto a desiderare sul piano sia della programmazione sia della pubblicità e dell’ampia partecipazione quale requisito per avere servizi migliori.”

Civico 4 chiede più trasparenza: “Con il bilancio di previsione 2024, – spiega Mangiafico – l’Amministrazione comunale di Siracusa investe su questo delicato servizio 1.130.000,00 euro, una cifra ancora molto bassa, che denuncia la bassa percentuale di bambini che aderiscono alla mensa scolastica, testimoniando indirettamente la scarsa fiducia dei genitori nella nostra città”.

“Abbiamo condiviso con la cittadinanza in occasione della diretta social la necessità di un servizio più inclusivo, più accessibile, educativo e sostenibile, così come oggi non è il servizio fornito dall’Amministrazione comunale”, conclude Mangiafico.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.