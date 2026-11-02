Mercoledì 4 novembre a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, si terrà la presentazione del libro “fare Archivio” di Giulia Crisci, Francesca Di Pasquale, Sara Manali e Michela Nalbone edito da Navarra Editore. A discutere con le autrici ci saranno Anna Starapoli e Chiara Vitale.





“Fare Archivio” nasce come uno strumento di ricerca e di riflessione sui movimenti sociali in Sicilia ed è parte integrante del progetto “Limone Lunare”, un archivio digitale che, dal 2021, raccoglie testimonianze orali e fonti storiche di vari movimenti politici e sociali attivi in Sicilia, dagli anni ’50 del Novecento fino ai primi anni Duemila. L’obiettivo è valorizzare queste storie spesso trascurate, promuovendo un archivio partecipativo che coinvolga attivisti, cittadini e ricercatori. I movimenti sociali si configurano come processi culturali in evoluzione, strumenti di lotta politica e di cittadinanza, attraverso cui ricostruire la storia complessa e polifonica della Sicilia. Attraverso la prospettiva archivistica, si intendono così sfidare le narrazioni spesso stereotipate sull’azione dei soggetti sociali siciliani, offrendo un quadro particolarmente ricco dell’azione movimentista. Prestando ascolto alle voci raccolte si dischiudono punti di vista inattesi, capaci di restituire la complessità e la vitalità di queste memorie collettive.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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