Si terrà il 4 marzo, al Palacultura “Antonello da Messina”, “Polvere – dia-logo tra uomo e donna. Teatro, parole e riflessioni per contrastare la violenza di genere”.

L’iniziativa di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere è promossa dal CESV Messina ETS con le associazioni ACISIF Messina Terre Soli-dali ODV, CEDAV Centro Donne Antiviolenza APS, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Evaluna APS, La Clessidra ODV, Una di noi APS, Centro Antiviolenza “Al tuo fian-co” di Furci Siculo e con la CGIL e Posto Occupato, in collaborazione con il Co-mune di Messina. Al fianco dei promotori anche Gigi Spedale e la Rete Latitudini.





Rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole del Messinese, la manifesta-zione nasce dalla consapevolezza che il femminicidio rappresenta spesso l’atto finale di una violenza che si costruisce nel tempo, attraverso forme meno eviden-ti ma non per questo meno gravi: il controllo, il disprezzo, la svalutazione, la nega-zione dell’altro, fino alla perdita progressiva di libertà e identità. È su queste dina-miche che occorre promuovere consapevolezza, in particolare tra i più giovani.





Lo spettacolo

Cuore della mattinata sarà la messa in scena dello spettacolo “Polvere – dialogo tra uomo e donna” di Saverio La Ruina e Cecilia Foti, opera di grande impatto emotivo ed educativo, capace di raccontare il processo di annientamento della donna e, al tempo stesso, di stimolare una riflessione profonda sulle relazioni tos-siche, sull’amore possessivo, sulla violenza invisibile e sui rapporti di potere tra uomo e donna. Lo spettacolo, riconosciuto e premiato a livello nazionale ed euro-peo, sarà accompagnato da un momento di confronto diretto con gli artisti, favo-rendo il dialogo e il coinvolgimento attivo degli studenti.

L’iniziativa – che sarà condotta dalla giornalista Alessandra Mammoliti (The Mes-sineser) – assume un forte valore simbolico, collocandosi nel percorso di avvici-namento alla celebrazione dell’8 marzo, e intende proporre una riflessione auten-tica sul tema del femminile, dei diritti, del rispetto e della responsabilità nelle rela-zioni.

Parteciperanno oltre 700 studenti provenienti dagli istituti di istruzione superiore Archimede, Bisazza, Minutoli, Antonello, Maurolico e Ainis di Messina, l’istituto comprensivo Pascoli di Messina e l’istituto superiore Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto.





Il programma

Per il CESV Messina, l’appuntamento si inserisce inoltre tra le iniziative dedicate ai 25 anni di attività dell’ente, come tappa significativa di un percorso che guarda a EsserCi Festival 2026, riaffermando il ruolo del volontariato come presidio cultu-rale ed educativo capace di leggere il presente e costruire futuro.

Così il programma dell’iniziativa di sensibilizzazione:

• Ore 9.00 – 9.30: accoglienza delle scuole e dei partecipanti;

• Ore 9.30 – 10.30: presentazione delle organizzazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere che saranno presenti anche con banchet-ti informativi;

• Ore 10.30 – 11.50: spettacolo teatrale “Polvere – dialogo tra uomo e don-na”;

• Ore 11.50 – 12.30: dibattito e confronto con il regista Saverio La Ruina e l’attrice Cecilia Foti, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti.

La replica serale

In serata lo spettacolo andrà in replica, sempre al PalaCultura, alle ore 21:00, a sbigliettamento per l’organizzazione della Rete Latitudini (qui il link per acquistare i biglietti).





Così le note di regia: “Le botte sono la parte più fisica del rapporto violento di coppia; l’uccisione della donna la parte conclusiva.

“Ma c’è un prima, immateriale, impalpabile, polvere evanescente che si solleva piano intorno alla donna, la circonda, la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, spegne il sorriso e la capacità di sognare.

“Una polvere opaca che confonde, fatta di parole che umiliano e feriscono, di pic-coli sgarbi, di riconoscimenti mancati, di affetto sbrigativo, talvolta brusco (da un’operatrice di un Centro antiviolenza).

“Non so quanto c’entri il femminicidio con questo lavoro. Ma di sicuro c’entrano i rapporti di potere all’interno della coppia, di cui quasi ovunque si trovano tracce”.

Luogo: Palazzo della Cultura Antonello, Viale Boccetta, MESSINA, MESSINA, SICILIA

