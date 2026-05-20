La Fim Cisl si conferma il primo sindacato nell’azienda Leonardo. Si sono concluse infatti le operazioni di voto per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nello stabilimento di Palermo del colosso nazionale del settore Difesa e Aerospazio. La Fim si conferma, con un risultato straordinario, la prima organizzazione sindacale all’interno del sito produttivo, registrando una crescita netta e sensibile rispetto alla precedente tornata elettorale ottenendo due seggi su tre. Sui 152 voti totali espressi dai lavoratori, la Federazione metalmeccanici della Cisl, ha ottenuto ben 89 preferenze, attestandosi a un passo dal 59% dei consensi complessivi e blindando una solidissima maggioranza assoluta nello stabilimento. Il candidato più votato in assoluto all’interno del sito è stato Salvatore Clemente, con 64 preferenze personali. Insieme a lui viene eletto Samuele Giannalia. Grande soddisfazione è stata espressa da Antonino Nobile, coordinatore Fim Cisl Sicilia per Palermo e Trapani. “I lavoratori hanno confermato ancora una volta, e in modo inequivocabile, l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Questo splendido risultato è il frutto di un grande e continuo lavoro di squadra, portato avanti quotidianamente da tutto il gruppo Fim Cisl che opera all’interno dello stabilimento di Palermo. Il mio ringraziamento più sentito va a loro, agli eletti e agli altri candidati Pietro Stagno e Giuseppe Napoli per il loro contributo al risultato e a tutti i lavoratori che da anni continuano a riporre fiducia in noi, sostenendo le nostre azioni”. Nobile ha poi tracciato le prospettive industriali del sito: “Il settore della difesa e dell’aerospazio in cui opera Leonardo è in forte ascesa. A grandi opportunità sono legate altrettanto grandi responsabilità. Come Fim abbiamo dimostrato nei fatti che realtà industriali capaci di generare lavoro buono, sicuro e giusto in un territorio difficile come il nostro vanno supportate con decisione. Per noi la partecipazione attiva dei lavoratori e la qualità delle relazioni industriali rimangono i veri valori su cui fondare una politica di crescita strutturale”. Soddisfazione è stata espressa anche dalla segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “L’impegno per una continua tutela dei lavoratori e per un dialogo costante con l’azienda per pianificare la strategia del futuro, è stata riconosciuta dai lavoratori. La Fim porta avanti con determinazione e competenza un impegno costante, volto non solo alla tutela quotidiana dei lavoratori del comparto, ma anche alla salvaguardia del futuro industriale del nostro territorio, di cui Leonardo rappresenta una delle realtà più solide, strategiche e produttive”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.