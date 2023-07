La notizia della ripresa dei lavori per la costruzione della metropolitana di Catania, in particolare per il Lotto “Stesicoro-Palestro”, che sono stati fermi per un lungo periodo a causa delle difficoltà finanziarie dell’impresa esecutrice, è certamente un segnale confortante per i lavoratori e rappresenta una luce in fondo al tunnel”. Lo hanno detto, in una nota congiunta, il segretario generale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, il segretario provinciale di Catania, Giuseppe Famiamo e il componente di Segreteria, Domenico Murabito, che aggiungono:”I dirigenti CMC nazionali hanno recentemente garantito che i cantieri dovrebbero ripartire a pieno regime a settembre. La metropolitana di Catania, in particolare per il lotto ‘Stesicoro-Palestro, è un progetto di vitale importanza per la nostra città, sia in termini di miglioramento delle infrastrutture che di creazione di occupazione. La nostra priorità assoluta è tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori coinvolti, garantendo loro un futuro occupazionale stabile e scongiurando ulteriori ritardi.La Filca Cisl di Catania ha svolto un ruolo attivo nella gestione delle problematiche legate alla situazione dei lavori della metropolitana, lavorando a stretto contatto con le istituzioni locali, le parti coinvolte e le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione equa ed efficace. Ci auguriamo che le promesse fatte dai dirigenti CMC nazionali si tradurranno in azioni concrete e che si riparta definitivamente a settembre. Questa speranza si basa sugli ottimi segnali di risposta registrati durante le prove tecniche di riavvio della TBM, che ha reagito positivamente dopo anni di inattività.

Siamo giunti a un bivio cruciale, con gli ammortizzatori sociali che scadranno a settembre senza possibilità di proroga, la situazione appare delicata per i lavoratori coinvolti. In gioco ci sono infatti anche gli altri due lotti già appaltati al Consorzio Medil, ovvero la tratta Stesicoro-Aeroporto e la tratta Nesima-Misterbianco Centro, le cui notizie ufficiali sull’avvio sono ancora attese. Inoltre, vi è l’altra opera che completerà il quadro del capitolo metropolitana, ovvero il lotto Misterbianco-Centro-Paterno, attualmente in fase di gara. Ci conforta sapere che Build Italia e Consorzio Stabile Sis Spa hanno presentato le loro offerte per la realizzazione di questa tratta. Si tratta di un passo importante verso l’avanzamento complessivo del progetto della metropolitana di Catania. Vigileremo e monitoreremo attentamente gli sviluppi futuri per tutelare gli interessi dei lavoratori coinvolti. È fondamentale che tutte le opere di tale importanza non diventino le ennesime incompiute. Per questo motivo – concludono – a fine luglio abbiamo fissato un incontro per verificare se il percorso sta procedendo come da cronoprogramma esposto dall’impresa perché è l’ultima chance per i lavoratori che meritano rispetto “.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.