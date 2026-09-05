La prevenzione scende in campo al Barbera in occasione dell’evento Miccoli’s Last Match, la partita di addio al calcio del giocatore Fabrizio a Miccoli che vedra’ protagoniste le glorie del calcio ma anche la rappresentativa della nazionale artisti, in programma il 26 settembre al Barbera. Sarà infatti previsto un momento per sensibilizzare sulll’importanza della prevenzione al tumore al colon, promosso e organizzato da Biofarmatec, guidata da Claudio Raia. “Abbiamo voluto fortemente prevedere questo momento – spiega Raia- perché è un evento che coinvolgerà soprattutto giovani ed è proprio a loro che vogliono rivolgerci per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione al tumore al colon che colpisce purtroppo sempre più i ragazzi, con una incidenza di 11 milioni casi in tutto il mondo”.



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