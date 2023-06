Michele D’Angelo è stato eletto ieri presidente delle Rsu dell’ospedale Cervello di Palermo. D’Angelo, 57 anni, è attualmente bed manager all’area di emergenza del nosocomio cittadino ed è uno storico dirigente della Cisl Fp Palermo Trapani. “Questo risultato – ha commentato D’Angelo – è frutto del lavoro e dell’impegno che da anni portiamo avanti e che ci ha visto protagonisti nelle più delicate e importanti tematiche di questa struttura, come quelle relative al futuro del Pronto soccorso, che è rimasto operativo grazie anche al nostro pressing. L’obiettivo è quello di rilanciare un presidio così importante per la città”. La squadra della Cisl Fp Palermo Trapani all’ospedale Cervello si è arricchita di “nuova linfa vitale”, come l’hanno definita il segretario generale della federazione, Lorenzo Geraci e il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’azienda Villa Sofia Cervello, Ferdinando Scimone. Rosalba Terrasi, coordinatrice senior dell’ufficio infermieristico dell’ospedale di via Trabucco, dopo una lunga militanza in un’altra sigla sindacale, si è iscritta alla federazione del Pubblico impiego della Cisl a Palermo e Trapani.

“In tutti i posti di lavoro – dichiara il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci – stiamo consolidando la nostra presenza, perché siamo riusciti a diventare un punto di riferimento per i lavoratori. Vogliamo sempre più radicarci come comunità sociale”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.