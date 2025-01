“Il Mar Mediterraneo – ha dichiarato Piantedosi – riveste una importanza strategica essenziale, e in questo contesto l’Italia, proprio per la sua posizione geografica, gioca un ruolo centrale per il contrasto ai flussi migratori irregolari provenienti dalla sponda Sud. Ci stiamo muovendo a livello europeo e bilaterale con i Paesi Terzi di origine e transito dei migranti, agendo sia sul piano securitario con attività di contrasto all’immigrazione irregolare, sia sul piano della cooperazione per promuovere progetti di sviluppo delle comunità e agire sulle cause profonde delle migrazioni”.

“La vera chiave di volta per conseguire risultati incoraggianti in termini di riduzione delle partenze illegali – continua il Titolare del Viminale – è stata lo sviluppo di un approccio regionale strategico, nei quadranti geografici più rilevanti. In particolare, stiamo concentrando le nostre forze nel potenziamento dei rimpatri volontari assistiti da questi Paesi verso quelli di origine, con il supporto di OIM e UNHCR”. Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Piantedosi ha chiesto alla Commissaria di continuare a supportare, sia a livello politico che in termini di risorse finanziarie, i Paesi dell’area mediterranea e con l’occasione ha invitato la Commissaria a partecipare alla riunione dei MED 5 (Cipro, Grecia, Italia, Malta, Spagna) che si terrà a fine aprile in Italia.









