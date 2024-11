Uno straordinario successo quello dello scorso lunedì sera 18 novembre a Milano dove si è svolta la prima nazionale del Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo, l’evento itinerante organizzato dalla Campisi Communication con il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Obiettivo del progetto è quello di portare in giro per l’Italia un prodotto, il Gambero Rosso di Mazara del Vallo, che oggi non è solamente un’eccellenza italiana nel mondo ma, attraverso la sua storia e la sua cultura, diventa anche veicolo di attrazione turistica per la Sicilia ed il territorio trapanese. Il Gran Galà milanese, ideato dai fratelli Natale e Piero Campisi, ha visto più di 80 illustri ed importanti ospiti tra attori, personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della moda, importanti imprenditori e altri, che si sono ritrovati all’interno del ristorante Bettola Siciliana sotto la maestria attenta e originale del gastronomo Vittorio Vaccaro e del suo staff. I presenti sono stati accompagnati in un viaggio dei saperi e dei sapori del Gambero Rosso e della città di Mazara del Vallo attraverso i racconti dei giornalisti Roberto Marrone e Francesco Mezzapelle e grazie ai piatti autentici, originali, particolari e gustosi ideati proprio in occasione della serata accompagnati dal vino Arsura dell’azienda agricola mazarese di Vincenzo Giammalvo. Altro protagonista è stato il pizzaiolo mazarese Luciano Dado, campione del mondo di pizza che, in anteprima nazionale, ha realizzato per la prima volta, attraverso uno show cooking, la “Rossa di Mazara”, una pizza con l’impasto al Gambero Rosso di Mazara, crema di tuma persa e tartare, il tutto aromatizzato con una polvere di gambero realizzata grazie all’essiccazione degli scarti del carapace sinonimo anche di sostenibilità e rigenerazione del prodotto.

Presenti in sala anche le aziende ittiche Siciliana Fish e Gusti d’Amare di Nicola Bocellato, Europesca di Nicola Macaddino e Mazara Fish di Salvatore Margiotta. La cassata siciliana rossa, rivisitata in occasione del Galà dal maestro pasticcere Gaspare Di Stefano, è stato il dolce conclusivo della cena presentato anche questo in anteprima nazionale.

La Campisi Communication in apertura della serata ha anche consegnato il grembiule ed i camici ufficiali dell’evento ai maestri gastronomi Vittorio Vaccaro, Luciano Dado, David Ranucci, Samy Retz e Adrian Dimitri Maximiuc insignendoli del titolo di “ambasciatori del Gambero Rosso”.

Un evento di grande rilevanza il Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo che ha, tra gli altri, ricevuto gli apprezzamenti del sindaco di Milano Giuseppe Sala e che la scorsa domenica 17 novembre è stato illustrato all’interno della libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele in occasione della presentazione del libro “Piero di essere Piero” del grande comico ed artista siciliano Nino Frassica.

Di particolare rilevanza, tra gli illustri ospiti presenti, si segnala l’artista Luna Berlusconi e l’imprenditrice Alessia Berlusconi, gli imprenditori Lilly Berardo, Riccardo Frosi, Andrea Tacconi, Marco e Anna Olivetti, Pietro Calabrò presidente Nazionale Italiana Magistrati, Stefano Tacconi storico portiere della Juventus e della Nazionale, Paolo Orlandoni ex portiere Inter e attuale preparatore del Sassuolo, Roberto Samaden dell’Atalanta Calcio, Claudio Chiappucci campione del mondo di ciclismo, Niccolò Torielli ex giornalista per “Le Iene”, Gian Luca Di Marzio giornalista SKY, Roberta D’Ancona responsabile Comunicazione Territori e Comunità di Edison, il giornalista Marco Oliva, la content creator Claudia Borelli, il giornalista Pasqualino Mattaroccia, l’esperto di relazioni internazionali ed istituzionali Lorenzo Castelli ed il fotografo Roberto Rubino. Tra i presenti anche molti artisti come il musicologo Philippe Abussì, la modella Virginia Tacconi, l’artista internazionale Martina Barani, Bernardini De Pace avvocato e volto noto della tv, l’attore Rosario Lisma, Alfredo Nocera artista Instant Fashion, Fabio Perversi e Gino Zandona dei Matia Bazar, Klea Metal e Gloria Rocca rispettivamente miss universo e miss mare in the World, l’artista Luca Virago.

Gli ospiti della serata sono divenuti di fatto testimonial nel mondo della bellezza artistica, storica, culturale e culinaria di Mazara del Vallo, della sua gente e dei suoi prodotti,

Appena qualche giorno di riposo e di ultimi preparativi ed il tour nazionale si sposterà il prossimo 26 e 27 novembre a Roma dove si vivranno tanti altri momenti importanti e rilevanti di promozione, studio, e racconto del famoso “oro rosso” di Mazara del Vallo.

