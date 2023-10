Si è costituito a Milazzo il Coordinamento delle forze progressiste e di sinistra con la partecipazione di esponenti del Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Partito Democratico, Rifondazione Comunista. D omenica 29 Ottobre 2023 dalle 9.30 alle 12.30 manifestazione sul Reddito di Cittadinanza – spazio antistante il salone a vetri del PalaDiana

Il coordinamento aspira a diventare punto di riferimento di tutti i milazzesi che intendono impegnarsi per contrastare la deriva populista e reazionaria che sta conducendo la nostra Comunità al decadimento sociale, culturale ed economico . Al suo interno hanno già preso forma i primi gruppi di lavoro in preparazione, anche, dei prossimi convegni pubblici sul tema della Sanità, dell’Assistenza sociale e del destino del Porto ; gruppi che potranno moltiplicarsi e che si avvarranno, inoltre, del supporto di esperienze e competenze di esperti disponibili a contribuire all’ esame delle problematiche affrontate. La partecipazione è aperta a tutti coloro che intendono impegnarsi per costruire un fronte progressista vigoroso e coeso che possa sentirsi e divenire l’alternativa al sistema di potere che si è impadronito della Città, asservendola agli interessi dei soliti potentati economici e dei loro referenti politici, totalmente estranei alla realtà milazzese, ai suoi bisogni, alle sue necessarie e irrinunciabili prospettive di sviluppo. Con queste motivazioni il Coordinamento invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione sul Reddito di Cittadinanza, in presenza dei propri rappresentanti politici, che si terrà presso lo spazio antistante il salone a vetri del PalaDiana domenica 29 Ottobre dalle 9.30 alle 12.30 .

X il Coordinamento Dott. Licia D’Ali

Luogo: Milazzo

