Milazzo :

“In relazione alla direttiva con cui il Sindaco Comunale ha disposto l’annullamento, in autotutela. della gara per la gestione dei parcheggi a pagamento aggiudicata alla SIS di Perugia, il Presidente del circolo PD di Milazzo, ing. Gioacchino Abbriano ha dichiarato.

“ la grave decisione del sindaco oltre a privare la Città di un servizio di grande e riconosciuta utilità nella gestione della mobilità urbana e lasciare senza lavoro gli ausiliari del traffico, espone il Comune ad un contenzioso, certo ed oneroso, con gravi ripercussioni per le casse municipali. Riconoscere errori nella procedura di gara è una grave ammissione di colpevolezza che porterà a fondate pretese risarcitorie per centinaia di miglia di euro. A nome dei democratici milazzesi “ ha concluso Abbriano “ chiedo che il Consiglio Comunale istituisca una Commissione di Indagine sulla gestione dei parcheggi a pagamento, in particolare dall’ inopinato licenziamento dei 6 ausiliari del traffico, ingiustamente inflitto dalla Tc Italia Servizi, ad oggi”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.