A volte basta spegnere una luce per accendere una consapevolezza. È con questo spirito che il Parco Commerciale Le Zagare e il Centro Commerciale Le Ginestre aderiscono a “M’illumino di meno”, l’iniziativa nazionale promossa da Rai Radio 2 e giunta alla ventiduesima edizione, che invita tutti a riflettere sul valore dell’energia, sul rispetto dell’ambiente e, quest’anno, sull’indispensabile apporto della scienza.

Il 16 febbraio, alle ore 18.00 in punto, per cinque minuti le luci delle gallerie dei centri commerciali di San Giovanni La Punta e Tremestieri Etneo si abbasseranno simbolicamente. Un gesto semplice, ma carico di significato, per ricordare che ogni scelta quotidiana può contribuire a un futuro più sostenibile.

Un invito che coinvolgerà anche gli operatori commerciali, chiamati a partecipare spegnendo o riducendo l’illuminazione di vetrine e locali nello stesso intervallo di tempo, trasformando quei cinque minuti in un momento condiviso di attenzione e responsabilità. Durante la riduzione dell’illuminazione, un messaggio in filodiffusione accompagnerà i presenti, spiegando il senso dell’iniziativa.

Con questa adesione, Le Zagare e Le Ginestre confermano un impegno che va oltre un singolo evento. Da anni, infatti, i due centri etnei promuovono iniziative green e progetti sociali che coinvolgono cittadini, associazioni e scuole del territorio, rafforzando il proprio ruolo come luoghi vivi di incontro, condivisione e attenzione al bene comune, dove anche un piccolo gesto può diventare un grande messaggio di sensibilizzazione e di realizzazione di azioni concrete.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.milluminodimeno.rai.it, i canali social dei due centri commerciali e i siti internet www.parcolezagare.it e www.leginestreweb.it.





