Sarà presentato sabato 1° agosto, alle ore 10, al Museo Virtuale di Milo, il cartellone Milo Summer Fest 2026, la rassegna che accompagnerà cittadini e visitatori con un ricco calendario di eventi dedicati alla musica, alla cultura, allo spettacolo e all’enogastronomia. Alla conferenza stampa interverranno la sindaca Maria Aurora Catalano, l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Messina e l’assessora al Turismo e alla Cultura Melinda Sorbello, che illustreranno il programma delle manifestazioni e le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per animare l’estate milese.

Saranno inoltre presenti gli operatori dello spettacolo che hanno collaborato alla realizzazione del cartellone e alcuni degli artisti e protagonisti degli appuntamenti in programma, che offriranno un’anteprima delle iniziative che caratterizzeranno l’edizione 2026 del Milo Summer Fest.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

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