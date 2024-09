Dopo il successo dell’anno scorso torna lo SportCity Day. Domenica 22 settembre, a partire dalle 9:30, si terrà la II edizione – per il comune di Mineo – dello SportCity Day. Un pomeriggio all’insegna dello sport presso la nuova struttura sportiva della scuola Ducezio che verrà inaugurata per l’occasione.

Il programma delle attività vedrà impegnati, dalle 10:00, tutti coloro che vorranno partecipare in una lezione di Sanda – sport da combattimento cinese – a cura del Maestro Giuseppe Cipolla in collaborazione con L.S. GYM di Simone Russo. Dalle 10:30 invece si formeranno le squadre per una partita di calcio a cura dei Mister Santo Barcellona e Simone Russo. Infine, alle ore 11:45 la dimostrazione e l’esibizione di step Coreografico a cura della Maestra Ermelinda Musumeci di MOOVE STUDIO LAB. Chiunque potrà partecipare gratuitamente a tutte le attività sportive. Basterà presentarsi 15 minuti prima dell’inizio di ognuna di esse.

L’evento, promosso dalla Fondazione SportCity, si inserisce all’interno della Repubblica del Movimento, e vede Mineo tra le 150 città che aderiscono al progetto per offrire ai propri cittadini degli spazi urbani dove poter praticare attività fisica, testimoniando quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico di adulti e bambini.





Saranno oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che faranno vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.





L’assessore allo Sport, Alessandra Lira, ha dichiarato: “Vi aspettiamo domenica per una mattinata all’insegna dello sport! Un ringraziamento sentito va a tutte le attività e associazioni presenti sul nostro territorio che hanno permesso l’organizzazione di questo evento, rendendo ancora una volta Mineo protagonista. Lo SportCity Day sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova struttura sportiva del nostro plesso scolastico Ducezio: tante attrezzature saranno consegnati alla nostra scolaresca”.





In merito, il presidente della Fondazione SportCity, Fabio Pagliara, ha dichiarato: “Il vento non si ferma con le mani, grandi città e piccoli comuni sono pronti per una giornata che trasformerà la penisola in un’enorme palestra diffusa. Il processo di sportivizzazione che abbiamo messo in moto ha convinto tutti, dalle istituzioni al mondo dell’associazionismo e ovviamente ai cittadini, sempre più numerosi nella partecipazione all’evento. La Repubblica del Movimento, dunque, è un’idea lanciata da noi che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando l’idea dello sport nel nostro paese. Pervicacemente porteremo avanti il nostro progetto in quanto convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal cattivo utilizzo dei device“.





Una giornata, quella del 22 settembre, che sarà raccontata nello Sportcity Talk, una diretta video di 8 ore trasmessa sui canali social di Fondazione Sportcity e su decine di canali di associazioni partner dell’evento. Un talk show con ospiti in studio, collegamenti dalle città e video messaggi di personaggi del mondo dello sport e delle istituzioni.

Luogo: Scuola Ducezio, Via Sant’Ippolito, MINEO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.