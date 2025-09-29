Nello splendido scenario del Cinema Capitol di Bagheria ha preso “vita” il “Mirab Fest”, un evento formativo ed esperienziale per l’evoluzione e il potenziamento umano, capace di guidare il pubblico in un percorso intenso e coinvolgente dove i partecipanti sono stati immersi in scenari quotidiani che generano ansia, stress e insicurezza, imparando a riconoscerli.





A rendere possibile tutto questo, il Dott. Luigi Trapani, Psicologo nonché Mentore dell’Accademia MIRAB, che durante l’evento ha anche conferito importanti riconoscimenti a diversi Enti tra cui il CESFAT, Laboratorio ANS di Criminologia e Sociologia Forense intitolato alla memoria dell’ Avv. Lucio Torcivia. In particolar modo premiato con una targa ed onorificenza il direttore del CESFAT, Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD Giurista, Sociologo Forense e Criminologo, Presidente ANS Sicilia, ed insieme a lui il Prof. Giuseppe Giocaliero PhD Giurista, Sociologo e Criminologo; l’ Avv. Francesca Tuzzolino Presidente ASSET RISORSE UMANE; il Dott. Vincenzo Torricelli Sociologo relazionale e professional counselor; il Dott. Maurizio Lo Galbo Pedagogista e il Dott. Giuseppe Puleo Dirigente Nazionale SIULP.

I professionisti del Laboratorio Nazionale ANS CESFAT sono stati premiati per l’impegno dimostrato negli ultimi sette anni per la prevenzione bullismo e cyberbullismo nei plessi scolastici della Sicilia.

Luogo: Cinema Capital Bagheria

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.