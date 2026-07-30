Sabato 1 e Domenica 2 agosto, il Comune di Mirabella Imbaccari ospita la prima edizione di “Terra & Mare”, una manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio e alla scoperta del valore del pescato locale. L’evento, finanziato dall’Unione Europea e promosso sia dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che dal Comune di Mirabella Imbaccari, rappresenta un momento fondamentale di valorizzazione della filiera ittica e agricola siciliana, un viaggio tra le eccellenze del territorio.

L’obiettivo centrale di “Terra & Mare”, che si svolgerà l’1 e il 2 agosto 2026, è quello celebrare l’identità siciliana attraverso un connubio unico tra la tradizione culinaria dell’entroterra calatino e le risorse del Mediterraneo.





In particolare, Mirabella Imbaccari mira a consolidare un percorso di promozione enogastronomica in cui i prodotti locali diventano assoluti protagonisti, offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire il legame autentico con la terra e con le antiche gestualità della cucina siciliana.

“Con ‘Terra & Mare’ – dichiara il sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari, Giovanni Ferro – vogliamo rafforzare l’identità della nostra comunità, creando un ponte solido tra la nostra tradizione agricola e la ricchezza del mare siciliano. Questo evento non è solo una vetrina enogastronomica, ma un atto di amore verso la nostra terra e una scommessa sul valore dei nostri giovani imprenditori che, con coraggio e innovazione, stanno riportando alla luce le eccellenze del nostro passato in chiave moderna”.





La manifestazione pone un accento particolare sulla sensibilizzazione del consumatore, non trascurando la qualità sulla tavola: infatti, l’evento vuole guidare il pubblico in un percorso di conoscenza sull’importanza del pesce che arriva sulle nostre tavole. Attraverso gli Itinerari del Gusto e le attività di cooking show, esperti e chef mostreranno come valorizzare il pescato siciliano — con un focus specifico sulle specie cosiddette “neglette” o meno note — promuovendo un consumo consapevole, sano e sostenibile. “Terra & Mare” si conferma inoltre come un progetto di comunità che guarda alle nuove generazioni: grazie all’itinerario La scoperta dei sapori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, i giovani alunni saranno guidati verso una scelta alimentare responsabile, comprendendo il valore economico e sociale del consumo consapevole del pesce pescato in Sicilia.





“La nostra sfida – sottolinea l’Assessore comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Simona Fiscella -è quella di trasformare la consapevolezza alimentare in un volano per il turismo rurale. Sensibilizzare i nostri concittadini e i turisti sulla provenienza e sulla qualità del pescato che arriva sulle nostre tavole significa premiare le buone pratiche di pesca sostenibile e sostenere le filiere locali. ‘Terra & Mare’ offre ai visitatori un’esperienza autentica, capace di coniugare il piacere della tavola con il rispetto profondo per la biodiversità e la sostenibilità ambientale che contraddistinguono la nostra Sicilia”.

L’ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle attività sono un invito aperto a tutti coloro che desiderano riscoprire il DNA della Sicilia in un contesto conviviale di grande valore culturale.

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