“Un continente di opportunità, per crescere insieme. Misura Africa #Sicilia” è il titolo dell’incontro che si terrà domani, alle 10:30, in Sicindustria (via Alessandro Volta, 44, Palermo).

Organizzato dallo Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese (Sprint) della Regione Siciliana, dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive, da Simest e da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, il workshop servirà a presentare la “Misura Africa”, un innovativo strumento di finanza agevolata nell’ambito del Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nello specifico la “Misura Africa” punta a supportare le imprese nell’avvio e nel consolidamento di attività economiche nei mercati africani, garantendo la resilienza delle catene di approvvigionamento e a favorire l’attrazione di investimenti nei Paesi africani, con un focus particolare su innovazione e formazione per una crescita sostenibile e duratura.

Al workshop interverranno Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria; Tommaso Di Matteo, responsabile Sprint Sicilia; Maria Elena Oddo, presidente Sicindustria Giovani; Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di Simest. Chiuderà i lavori, Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive.

“La Sicilia, per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo – commenta Rizzolo – rappresenta una porta naturale verso i mercati africani e una misura come questa non può che aprire nuove prospettive alle imprese siciliane, offrendo loro strumenti concreti per avviare e consolidare relazioni commerciali in un contesto sempre più competitivo. Come Sicindustria riteniamo fondamentale supportare le aziende nel loro percorso di crescita, favorendo una cooperazione economica che punti non solo al rafforzamento delle catene di approvvigionamento, ma anche alla creazione di partenariati duraturi basati sull’innovazione e sulla formazione”.

“La Misura Africa – afferma Tamajo – rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare il ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo. Questo strumento consente alle imprese siciliane di proiettarsi con maggiore forza nei mercati africani, incentivando investimenti e innovazione. Come Regione, siamo determinati a sostenere ogni iniziativa che promuova la crescita economica sostenibile e la cooperazione internazionale, facendo della Sicilia un ponte naturale verso l’Africa”.

Sulla stessa linea Di Matteo, che aggiunge: “La Sicilia è l’hub naturale di approdo per arrivare nel continente africano. In quest’ottica riteniamo che le imprese siciliane, contrariamente al passato, possano avere un vantaggio geografico ed è proprio per questo che stiamo lavorando al fine di favorire una cooperazione economica innovativa e sostenibile. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di contribuire allo sviluppo di relazioni commerciali tra la Sicilia e i Paesi del continente Africano”.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare Sprint Sicilia all’indirizzo email sprint@regione.sicilia.it.

Luogo: Sicindustria , via Alessandro Volta, 44, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 22/01/2025

Data Fine: 22/01/2025

Ora: 10:30

Artista: Sicindustria

Prezzo: 0.00

