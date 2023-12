Sulla piattaforma GoFundMe è attiva una raccolta fondi per fare in modo che Michele Chiovetta, di Modica, in provincia di Ragusa, possa curare il suo tumore in una clinica tedesca.

A lanciare l’appello è Enza, la compagna: “La mia – racconta – fino allo scorso agosto, è stata una vita normale con Michele, per me un fondamentale punto di riferimento con amore”.

“Purtroppo – prosegue – dopo una serie di accertamenti la diagnosi non lascia dubbi: tumore neuroendocrino al colon con metastasi al fegato al terzo stadio. Il calvario – scrive – inizia con la chemioterapia, ma la tac successiva non evidenzia nessun segno di miglioramento, anzi il cancro avanza inesorabilmente, di fronte al nostro sbigottimento più cupo”.

“Ma non vogliamo darci per vinti – aggiunge – e così veniamo a conoscenza di una cura sperimentale, praticata presso la Medias Klinikum oncologische chiururgie di Barghausen, in Germania, che potrebbe arginare la malattia ed offrire un netto miglioramento alla qualità della vita”.

Il costo totale per i cicli da affrontare ammonterebbe a 57.750 euro. “Se ciascuno di voi potesse elargire un piccolo contributo – conclude Enza – potremmo permettere a Michele di iniziare questo nuovo percorso prima possibile. Un grazie di cuore a chiunque vorrà sostenerci in un momento per noi così cruciale”.

La raccolta fondi è arrivata a 2.800 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/tumore-al-colon-con-metastasi-al-fegato

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.