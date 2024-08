La rassegna “Mondello al tramonto e all’alba” si concluderà il 9 agosto, alle 19.30, con la cantante Debora Troìa e il suo progetto su Rosa Balistreri, dal titolo “Rosa del Sud”, accompagnata dal chitarrista Tobia Vaccaro. L’appuntamento è nel lungomare di Mondello, nella zona pedonale, nel tratto compreso tra viale Iris e viale delle Rose. La rassegna, che ha visto concerti all’alba e al tramonto, è stata organizzata su iniziativa della VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, la Società Italo Belga, gli assessorati alle Attività Produttive e all’Urbanistica del Comune di Palermo, l’assessorato regionale al Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, per la direzione artistica di Angelo Butera.

Lo spettacolo “Rosa del Sud” è una pièce musicale per voce narrante e chitarra che racconta la storia di Rosa Balistreri, attraverso i canti della tradizione popolare siciliana e quelli da lei composti, suonati e interpretati. Debora Troìa, cantante, e Tobia Vaccaro, storico chitarrista di Rosa Balistreri, guidano lo spettatore attraverso gli eventi principali che hanno segnato la vita della cantante siciliana. Il racconto, costruito su un continuo intreccio fra narrazione teatrale e canzoni, dipinge con tratti forti ed emozionali l’immagine di Rosa Balistreri, una donna che ha coperto la fragilità del suo essere con un’antica sapienza popolare che le ha restituito la forza di combattere le avversità della sua tormentata esistenza. Dalla vita fatta di stenti nelle campagne siciliane sino agli incontri con Ignazio Buttita, Renato Guttuso e Dario Fo nel cenacolo musicale-letterario di Firenze.

Debora Troìa, nata a Palermo, si laurea in canto lirico con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini nella classe di Patrizia Pace, specializzandosi in canto rinascimentale e barocco presso lo stesso conservatorio, sempre summa cum laude. Partecipa a corsi di perfezionamento e tecnica vocale tenuti da numerosi artisti del panorama lirico internazionale, quali Renato Bruson, Luciana Serra, Davide Livermore, William Matteuzzi, Alfonso Antoniozzi, Romolo Gazzani, alla masterclass di

gestualità musicale di Eva Wymola, a quella di canto barocco di Gemma Bertagnolli e al workshop sul teatro mozartiano con il regista Lorenzo Mariani. Ha perfezionato lo stile belcantistico presso l’accademia di Simone Alaimo e Vittoria Mazzoni. Attualmente studia con Elisabeth Smith. Nel 2007 ha vinto una borsa di studio per un corso di recitazione, dizione e gestualità teatrale sotto la guida di Michele Perriera. Finalista al “Concorso Lirico Internazionale Città di Alcamo” nel 2008, ha vinto il “Concorso Lirico Nazionale Città di Palermo”, il “Concorso T.I.M.” per la sua categoria e il premio speciale come “migliore interprete rossiniana” al 3° Concorso Lirico Internazionale “Simone Alaimo”. Collabora con la “Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana”, con la quale ha eseguito, tra gli altri, lo Stabat Mater di Pergolesi e la Sinfonia n. 1 Jeremiah di Bernstein, in prima assoluta. Ha partecipato a due edizioni della “Settimana di musica Sacra” di Monreale, eseguendo, inoltre, la Theresiennemesse di Haydn. Ha eseguito in diverse città tedesche la Petite Messe Solennelle di Rossini e la Kronungmesse di Mozart. Tiene concerti di musica da camera presso le più importanti associazioni siciliane di musica, eseguendo brani di Schubert, Schumann, Brahms, De Falla, Ravel ed altri compositori. Ha partecipato al progetto “Pogas”, patrocinato dall’O.S.S., per la messa in scena dell’opera Le convenienze e inconvenienze teatrali di G. Donizetti, con la regia di Davide Livermore (Regista e sovraintendente teatri d’opera ) avendo vinto il ruolo di Luigia (la seconda donna).

Ha interpretato il ruolo di Rosina nell’opera Il barbiere di Siviglia per la rassegna “Notti di Segesta 2013”Teatro di Segesta con la la Regia del Maestro Simone Alaimo e la conduzione del Maestro Alberto Maniaci. Ha in repertorio i seguenti ruoli: Rosina e Berta (Il barbiere di Siviglia), Romeo (I Capuleti e i Montecchi), Cherubino e Marcellina (Le nozze di Figaro), Sesto (La clemenza di Tito), Cenerentola e Tisbe (La Cenerentola), Carmen (Carmen). Vincitrice del Concorso Lirico Internazionale “Voci del Mediterraneo” Siracusa 2015. Nel giugno del 2024 ha ricevuto il premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta.

Luogo: Mondello

Data Inizio: 09/08/2024

Data Fine: 09/08/2024

Ora: 19:30

Artista: Debora Troìa e Tobia Vaccaro

Prezzo: 0.00

