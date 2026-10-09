L’appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre 2026, alle ore 10.30, presso il Complesso Monumentale Guglielmo II.

Si terrà sabato 10 ottobre 2026, a partire dalle ore 10.30, presso la suggestiva cornice del Complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale, l’evento pubblico dal titolo “IL MIO SCUDO, IL SUO FUTURO – Non torniamo indietro: vaccinarsi in gravidanza e da piccoli non è una scelta, è un abbraccio che dura tutta la vita”.



L’iniziativa, patrocinata e promossa da diverse realtà associative e istituzionali tra cui il Comune di Monreale, l’Associazione Nazionale Fante e Patronesse, l’Inner Wheel Club Terrae Sinus e il movimento “Donnattiva”, si propone di sensibilizzare la cittadinanza sul valore fondamentale della prevenzione vaccinale, focalizzandosi in particolare sulla protezione durante la gravidanza e nei primi anni di vita.





I lavori si apriranno con i saluti istituzionali, che vedranno la partecipazione di figure di spicco del territorio e delle istituzioni regionali e comunali: fra i quali Alberto Arcidiacono, Sindaco del Comune di Monreale; Marcello Caruso, Assessore Regionale alla Salute;Marco Intravaia, Presidente del Consiglio Comunale di Monreale e deputato regionale ,Salvo Giangreco, Assessore al Comune di Monreale; Patrizia Roccamatisi, Assessore al Comune di Monreale; Ina Modica, Capo Servizio Stampa Comune di Monreale; Anna Di Marzo, Presidente Patronesse Assofante Palermo; Maria Grazia Catarinicchia, Presidente Inner Wheel Club Terrae Sinus. L’incontro entrerà poi nel vivo con gli interventi di approfondimento scientifico e sanitario tenuti da esperti di chiara fama fra i quali il Professore Antonio Cascio, Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Palermo e Marilù Furnari, D.S. AOOR Villa Sofia Cervello.





Il dibattito e i contributi degli esperti saranno moderati dalla giornalista Maria Pia Ferlazzo.

L’evento si pone l’obiettivo di ribadire con forza che la vaccinazione non rappresenta soltanto una scelta individuale, ma un vero e proprio atto d’amore e di tutela della salute collettiva e delle generazioni future.

La cittadinanza, gli operatori sanitari, le famiglie e gli organi d’informazione sono invitati a partecipare.

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