Moonswim di Marco lo Cicero

In concerto per La Pietra Lunare, lunedì 22 Aprile a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, h 21:00

Marco Lo Cicero lunedì sera sarà l’esecutore di Moonswim, il programma concepito in esclusiva per la rassegna Pietra Lunare. Una nuotata musicale fra i bacini della luna. Mare delle piogge, lago del sonno, mare delle crisi, oceano delle tempeste…Questi sono alcuni dei nomi dati dall’astronomo Giovanni Riccioli nel 1651 alle grandi piane lunari, con l’intento di rispecchiare l’estetica barocca riflessa nella scienza. Ai bacini dai nomi evocativi sono associati brani barocchi per viola da gamba e interludi “lunari” improvvisati ispirati all’idea di una trasmissione del suono influenzata dalla ridotta gravità del nostro satellite.

Chitarrista e bassista di formazione rock Lo Cicero si è diplomato in contrabbasso classico al conservatorio di Palermo. Ha studiato contrabbassi storici, violone e viola da gamba al Conservatorium van Amsterdam e alla Schola Cantorum Basiliensis e musicologia nelle università di Palermo e Colonia. Dal 2009 svolge un’intensa attività concertistica internazionale. Si è esibito regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto europee con numerose orchestre ed ensemble fra cui la Tafelmusik Baroque Orchestra, The Wallfisch Band, Academia Montis Regalis, Balthasar Neumann Ensemble, La Cetra Barockorchester, Cappella Gabetta, Il Giardino Armonico, I Barocchisti, Kammerorchester Basel, Ensemble 1700, Musica Fiorita, Atalanta Fugiens, Il Pomo d’Oro e La Chambre Philharmonique.

Dal 2012 è regolarmente invitato come primo contrabbasso ospite nell’orchestra polacca Capella Cracoviensis. Note le sue registrazioni con le etichette Sony, EMI e Deutsche Grammophone.

L’ingresso ai concerti è gratuito.

41st PARALLEL RECORDS (su tutte le piattaforme digitali)

https://41stparallelrecords.bandcamp.com/music

Palermo 21 Aprile 2024

Luogo: Fabbrica 102

Data Inizio: 22/04/2024

Data Fine: 22/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Marco lo Cicero

Prezzo: 0.00

