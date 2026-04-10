“Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie degli operai che hanno perso la vita stamattina per il crollo di un montacarichi di una gru, chiediamo che si faccia immediatamente luce su quanto accaduto e si individuino eventuali responsabilità” . Lo dicono in una nota congiunta il presidente di Panormedili CPT e Gaetano Scancarello ed il vicepresidente di Panormedili CPT Francesco Danese, che aggiungono: “Non è più accettabile e degno di un paese civile assistere continuamente a questa scia di sangue che da troppo tempo ormai travolge il settore edile, con un numero sempre più crescente di operai che perdono la vita sul posto di lavoro”.

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