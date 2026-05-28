Il 14 e il 16 giugno 2026 nell’ambito del cartellone estivo del teatro stabile di Palermo “Biondo d’estate” debutterà il nuovo spettacolo di Moschella&Mulè “La Belva – un thriller sentimentale” di Giuseppe Moschella. reading in motion con musica jazz dal vivo e videoproiezione

Chiostro della GAM – Galleria d’Arte Moderna presso il complesso monumentale di Sant’Anna – ore 21,00

Moschella&Mulè

in

La Belva – un thriller sentimentale

di Giuseppe Moschella

omaggio a “Il Nido” di Enzo Consoli

LA BELVA

thriller sentimentale

di Giuseppe Moschella

reading in motion con musica jazz dal vivo e videoproiezione

Omaggio a “Il nido” di Enzo Consoli

Testo e regia Giuseppe Moschella

Direzione musicale Diego Spitaleri

Attori Giuseppe Moschella e Emanuela Mulè(Moschella&Mule)

Musicisti Diego Spitaleri (piano), Giuseppe Costa (contrabasso) e Marcello Cinà (sassofono)

Editing video Cammelli Cinema

Assistente regia Alice La Sala

PLOT

La belva e un reading in motion in cui parola, corpo, musica e immagini si fondono per indagare ciò che nell’essere umano resta nascosto, pulsante, indomabile.

“La belva” racconta l’incapacita di amare come terreno di scontro tra fragilita interiori.

Il protagonista maschile e un uomo segnato da un legame totalizzante che si traduce in una barriera emotiva verso le donne. Dentro di lui agisce “la belva”, una forza fatta di dipendenza, paura e bisogno di controllo che sabota ogni possibilita di relazione autentica. Ma anche le donne che accoglie nel suo “nido” non sono inermi: ognuna porta dentro di sé la propria belva interiore.

All’interno di un ipotetico ring, i personaggi “combattono” con dialoghi serrati sempre in bilico tra istinto di sopravvivenza e desiderio di intimita, attrazione e paura.

Accanto a loro tre musicisti jazz costruiscono un paesaggio sonoro vivo e imprevedibile. La musica non accompagna, ma respira con i corpi, li attraversa, li provoca: diventa battito, istinto, vertigine. È lì che la “belva” prende forma — non come figura definita, ma come energia che invade, trasforma, espone.

Tra parola e movimento, il reading in motion si fa esperienza fisica: i gesti si deformano, i ritmi si spezzano, la tensione cresce. I confini tra amore e sopraffazione, tra desiderio e perdita di controllo, si assottigliano fino a dissolversi.

La belva e un viaggio nell’ambiguità dei sentimenti, dove l’umano e l’animale convivono nello stesso respiro.

Note

Moschella&Mulè hanno scelto di omaggiare il teatro di Enzo Consoli perche con lui condividono l’acre ironia e la tenerezza con le quali guardare i personaggi e la costante dicotomia tra parola e pensiero.

Enzo Consoli, all’anagrafe Vincenzo Benito Consoli Roma,15 febbraio 2007), è stato un attore, doppiatore, regista teatrale italiano.

Luogo: Compagnia teatrale Cammelli Productions, Via terrasanta , 46, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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