Venerdì 10 ottobre alle 18 inaugura “Nel silenzio della superficie”, mostra personale di Emanuele Giuffrida, a cura di Domenico de Chirico

La Fondazione Brodbeck presenta, all’interno dei propri spazi, la mostra personale di Emanuele Giuffrida “Nel silenzio della superficie“, invitando il pubblico ad un’esperienza di sospensione visiva e percettiva: la superficie – pittorica, reale, emotiva – diventa soglia fragile tra ciò che appare e ciò che affiora, tra l’evidenza del mondo e le zone più oscure.

A presentare il progetto, venerdì 10 ottobre alle ore 18.00 nelle sale espositive che lo ospita, saranno Paolo Brodbeck, Presidente dell’omonima Fondazione, Gianluca Collica Direttore artistico della stessa, Emanuele Giuffrida e Domenico de Chirico curatore della mostra.

Scheda dell’evento

Titolo: Nel silenzio della superficie

Artista: Emanuele Giuffrida

Acura di: Domenico de Chirico

Sede: Fondazione Brodbeck | via Gramignani 93, Catania

Opening: venerdì 10 ottobre ore 18

Date: 10.10.2025 | 15.11.2025

Informazioni: visitabile ogni giovedì e venerdì, ore 17:30 – 19:30

Ingresso: gratuito

