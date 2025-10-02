Venerdì 10 ottobre alle 18 inaugura “Nel silenzio della superficie”, mostra personale di Emanuele Giuffrida, a cura di Domenico de Chirico
La Fondazione Brodbeck presenta, all’interno dei propri spazi, la mostra personale di Emanuele Giuffrida “Nel silenzio della superficie“, invitando il pubblico ad un’esperienza di sospensione visiva e percettiva: la superficie – pittorica, reale, emotiva – diventa soglia fragile tra ciò che appare e ciò che affiora, tra l’evidenza del mondo e le zone più oscure.
A presentare il progetto, venerdì 10 ottobre alle ore 18.00 nelle sale espositive che lo ospita, saranno Paolo Brodbeck, Presidente dell’omonima Fondazione, Gianluca Collica Direttore artistico della stessa, Emanuele Giuffrida e Domenico de Chirico curatore della mostra.
Scheda dell’evento
Titolo: Nel silenzio della superficie
Artista: Emanuele Giuffrida
Acura di: Domenico de Chirico
Sede: Fondazione Brodbeck | via Gramignani 93, Catania
Opening: venerdì 10 ottobre ore 18
Date: 10.10.2025 | 15.11.2025
Informazioni: visitabile ogni giovedì e venerdì, ore 17:30 – 19:30
Ingresso: gratuito
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook