Un sogno sul ring

con BOXING TEAM CATANIA RING

La Boxing Team Catania Ring, situata nel popoloso quartiere di Librino, è molto più di una semplice palestra: è un luogo di crescita, speranza e riscatto per tanti giovani del territorio. In un contesto spesso segnato da difficoltà sociali, economiche e personali, la palestra rappresenta una via d’uscita, un faro di opportunità per chi vuole costruirsi un futuro migliore.

La boxe diventa così non solo uno sport, ma un potente strumento di trasformazione. Attraverso l’allenamento rigoroso e i valori di disciplina, rispetto e autocontrollo, molti ragazzi e ragazze trovano una strada alternativa rispetto alla realtà difficile che li circonda. Nella palestra, questi giovani imparano a confrontarsi con le proprie emozioni e con le sfide della vita, sviluppando forza fisica e mentale.



Grazie al lavoro degli allenatori e all’ambiente familiare della Boxing Team Catania Ring, i ragazzi crescono non solo come atleti, ma anche come persone. La palestra diventa una seconda casa, dove possono sentirsi parte di una comunità che li sostiene e li incoraggia a superare ogni ostacolo, dentro e fuori dal ring.



Il percorso nella boxe è per molti di loro il primo passo verso una vita più consapevole e costruttiva, lontana dalle influenze negative della strada. Con la dedizione allo sport, trovano un motivo di orgoglio e la possibilità di sognare un futuro diverso, facendo della Boxing Team Catania Ring un esempio concreto di come lo sport possa cambiare le vite.

Autori:

Antonio Grasso



Enrico la Spina

Ferdinando Portuese

Luciano Cannavò

Patrizia Ferlito

Roberto Oriti

Silvana Piazza

Irene La China

Salvatore Nicolosi





Luogo: Gruppo Fotografico Le Gru, Corso Vittorio Emanuele III, 214, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 31/10/2024

Data Fine: 22/11/2024

Ora: 20:30

Artista: Antonio Grasso Enrico la Spina Ferdinando Portuese Luciano Cannavò Patrizia Ferlito Roberto Oriti Silvana Piazza Irene La China Salvatore Nicolosi

Prezzo: 0.00

