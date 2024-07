In diretta su Class Cnbc e in streaming su milanofinanza.it e le altre piattaforme multimediali di Class Editori

Durante l’evento verrà presentata la classifica delle 50 top pmi siciliane di MF-Milano Finanza su dati Leanus e la nuova iniziativa di Class Editori: il rating di legalità.

Motore Italia arriva in Sicilia con una nuova tappa del suo roadshow 2024, il format di Milano Finanza che da 10 anni celebra l’imprenditorialità italiana e la sua importanza fondamentale per l’economia del Paese. Con un focus specifico sull’innovazione, la creatività e la resilienza delle imprese siciliane, l’evento rappresenta una vetrina per il territorio, mettendo in luce idee di business e prospettive di sviluppo.

L’evento si terrà al Circolo Unione di Palermo giovedì 18 luglio 2024 dalle 14 alle 19:30.



La giornata, che verrà aperta da Paolo Panerai, fondatore e ceo di Class Editori, inizierà con un pranzo in giardino, seguito dai saluti di benvenuto di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Benedetto Caffarelli di Guzman, presidente del Circolo Unione e Carmine Pallante, presidente di Manageritalia Sicilia.

Seguiranno interventi e testimonianze del mondo imprenditoriale e accademico che analizzeranno le dinamiche di crescita e le strategie per sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese locali. Tra i partecipanti Giovanni Carlo Licitra, ceo di LBG Sicilia, Giovanni Tamburi, fondatore e ceo di TIP (Tamburi Investment Partners), Iolanda Riolo, presidente di Irfis e del gruppo Riolo, Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità portuale della Sicilia Orientale e ceo di Enav.

Premiazioni e diretta tv

La diretta TV su Class Cnbc (507 Sky) inizierà alle ore 16, con la presentazione della nuova iniziativa di Class Editori, il legal rating, da parte di Daniele Lucherini, direttore generale di Class Editori, e Lorenzo Allegrucci, avvocato. Seguiranno le premiazioni delle eccellenze siciliane, tra cui il premio “MF Legal Rating” e il premio “Deal dell’anno”.

Innovazione e sostenibilità

Successivamente, il focus si sposterà sull’innovazione nei business tradizionali del Made in Italy e su progetti futuri come il progetto eolico offshore Mazara del Vallo 2 della multinazionale tedesca Baiwa-Re e il Silicon Carbide Campus dell’Etna Valley di ST. Tra gli interventi figurano Andrea Morettino, ceo di Morettino, Donato Didonna, amministratore unico di Cappadonia Gelati, Giulia Lo Bianco, country manager di Baiwa-re, e Renato Martire, vicepresident di ST.

Formazione e talenti

Un momento dedicato alla formazione specialistica vedrà la partecipazione di Armando Ardesi di Polygon e Maria Pia Pensabene dell’ITS Alessandro Volta Nuove Scienze della Vita, con testimonianze di studenti. San Lorenzo Group sarà premiato per lo sviluppo nel settore della moda.

Verranno anche presentati modelli per migliorare il sistema sociosanitario con interventi di Luca Pallavicini, presidente di Confcommercio Salute Sanità e Cura, Luigi Marano, presidente del Dipartimento Sicilia Confcommercio Salute Sanità e Cura, e Salvatore Requirez, dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Salute Regione Siciliana.

Turismo e attratività

La giornata si concluderà con una sessione sui nuovi paradigmi per il turismo, con Roberto Albergoni direttore della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 e Elisa Speziale di Neos (Alpitour), la prima compagnia aerea a organizzare il volo diretto New York-Palermo. Verranno anche presentate le testimonianze di Salvatore Tomaselli, Professore associato di economia aziendale all’Università di Palermo, Francesco Scherma, cfo di GiFrab Italia, e Salvatore Taschetti, fondatore e ceo di BSF.

Il culmine dell’evento sarà la premiazione delle imprese siciliane che si sono distinte per innovazione, crescita e contributo allo sviluppo economico regionale. Nel corso dell’evento verrà infatti presentata la classifica delle 50 migliori Pmi regionali, secondo il rating di MF Milano Finanza su dati Leanus, presentati da Vincenzo Perrone, cofondatore di Leanus.

Motore Italia Sicilia è un’occasione imperdibile per le imprese, i professionisti e tutti gli stakeholder interessati a comprendere meglio le dinamiche economiche e imprenditoriali che caratterizzano la regione. Sarà inoltre un momento privilegiato di networking, con un esclusivo cocktail finale che offrirà opportunità uniche di incontro e scambio tra i partecipanti.

Sponsor e Patrocini. L’evento è realizzato in collaborazione con Bsf, Cappadonia, Confcommercio Salute Sanità e Cura, Confcommercio Sicilia, Corecomsicilia, ManagerItalia, Morettino, WTW e il patrocinio di API, IULM ALUMNI.

Per maggiori dettagli sull’evento e per riservare un posto in sala, visitare Class Agorà.

Motore Italia Sicilia è in presenza e in versione multimediale, con la diretta su Class Cnbc (SKY 507) e in streaming su milanofinanza.it, italiaoggi.it, sul profilo LinkedIn di MF Milano Finanza.

