Riflettori puntati sulla tutela degli animali e, in particolare, sulla grave emergenza legata alla morte di gatti presumibilmente vittime di avvelenamento nel territorio di Motta Sant’Anastasia.

È questo il tema principale della visita istituzionale che vedrà protagonista Gaspare Camarda, Presidente nazionale di Un’Anima Mille Zampe Italia, atteso nel comune etneo per un confronto diretto con la realtà territoriale e con le istituzioni locali.

Camarda sarà accompagnato dalla Delegata territoriale Giuseppina Rita Nolfo e dal Vice Delegato di Messina Fabrizio Venuto. La presenza della delegazione rappresenta un momento di particolare importanza per l’associazione, che intende portare all’attenzione delle autorità una situazione ritenuta ormai non più rinviabile.

«Non possiamo più permettere che accada»





Al centro dell’incontro ci sarà la vicenda dei numerosi gatti deceduti in circostanze riconducibili a possibili avvelenamenti. Una problematica sulla quale l’associazione sta lavorando e che, secondo i suoi rappresentanti, necessita di un intervento tempestivo e coordinato.

«Non possono ancora morire gatti avvelenati nel 2026 – è il messaggio che arriva da Un’Anima Mille Zampe Italia –. La situazione deve essere affrontata con urgenza e insieme al Comune dobbiamo trovare una soluzione concreta».





L’obiettivo della visita non è soltanto quello di evidenziare una criticità, ma di aprire un percorso di collaborazione con l’Amministrazione comunale e con gli enti competenti, affinché possano essere individuate tutte le azioni necessarie a prevenire ulteriori episodi e a garantire una maggiore tutela degli animali sul territorio.

Particolare attenzione sarà rivolta anche all’ascolto dei cittadini e alla raccolta di elementi utili a comprendere la reale portata del fenomeno.

Un confronto istituzionale

La giornata rappresenterà inoltre un’occasione per discutere più in generale di benessere animale, tutela del territorio e collaborazione tra associazioni e istituzioni.

La presenza del Presidente nazionale vuole sottolineare l’importanza che Un’Anima Mille Zampe Italia attribuisce alla situazione di Motta Sant’Anastasia e alla necessità di trasformare le segnalazioni e le preoccupazioni della cittadinanza in un concreto percorso di intervento.

L’associazione auspica quindi un confronto costruttivo con le autorità locali, con l’obiettivo di arrivare rapidamente a soluzioni capaci di mettere in sicurezza gli animali e di contrastare ogni possibile forma di avvelenamento.

«La tutela degli animali non può essere rimandata – sottolinea l’associazione –. Serve una risposta concreta, perché ogni ulteriore morte rappresenterebbe una sconfitta per l’intera comunità».





I partecipanti

Gaspare Camarda – Presidente nazionale Un’Anima Mille Zampe Italia

Giuseppina Rita Nolfo – Delegata territoriale AMZ Italia

Fabrizio Venuto – Vice Delegato di Messina





Data: venerdì 4 settembre 2026 ore 15:30 circa

Luogo: Motta Sant’Anastasia (CT)

Informazioni: info@amzitalia.org – catania@amzitalia.org

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