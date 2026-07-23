«Abbiamo scelto la strada della responsabilità, perché nessun lavoratore sarà costretto a lasciare il proprio posto». È la posizione dell’UGL Catania, espressa dal segretario provinciale Giovanni Musumeci, al termine del confronto con Multiservizi Spa sul piano di riorganizzazione del personale illustrato dall’azienda.

«L’azienda ci ha presentato un percorso che prevede l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori che maturano i requisiti, esclusivamente su base volontaria, e un contestuale ricambio generazionale attraverso nuove assunzioni. Non siamo di fronte a licenziamenti né a uscite imposte. Per questo motivo abbiamo ritenuto di non opporci a un percorso che tutela la libertà di scelta dei lavoratori e garantisce gli strumenti previsti dalla normativa per accompagnarli fino al pensionamento. La nostra non è una posizione di entusiasmo, ma di responsabilità. Continueremo a vigilare affinché ogni adesione sia realmente volontaria e ogni diritto venga pienamente rispettato.»





Per l’UGL il confronto con l’azienda rappresenta un passaggio delicato che dovrà essere seguito con attenzione anche nelle prossime fasi.

«Il ricambio generazionale è una sfida che interessa molte aziende e può rappresentare un’opportunità solo se viene gestito senza penalizzare chi ha costruito negli anni il proprio percorso professionale», aggiungono Uccio Lauricella, dirigente UGL Catania e Giuseppe D’Amico, segretario provinciale UGL Igiene ambientale. «Abbiamo valutato positivamente il fatto che non vi siano imposizioni nei confronti dei lavoratori e che il piano preveda anche nuove assunzioni. Adesso sarà fondamentale verificare che gli impegni assunti vengano rispettati e che il ricambio avvenga valorizzando le competenze e garantendo continuità occupazionale.»

L’UGL Catania conferma che seguirà l’evoluzione del piano di riorganizzazione mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sul rispetto degli impegni assunti durante il confronto sindacale.

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