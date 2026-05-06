L’uro-oncologia rappresenta oggi una delle aree a maggiore impatto clinico, con neoplasie che coinvolgono prostata, vescica e rene tra le più frequentemente diagnosticate e una gestione sempre più articolata, complice l’aumento delle opzioni terapeutiche. Da qui la necessità di un approccio integrato, in cui il confronto multidisciplinare tra specialisti diventa centrale per orientare decisioni condivise e percorsi di cura personalizzati.

In questo contesto si inserisce MUOM 2026 – Mediterranean Uro-Oncological Meeting, appuntamento scientifico dedicato alle principali innovazioni del settore e al dialogo tra specialisti, in programma a Palermo l’8 e 9 maggio 2026presso il Marina Convention Center del Molo Trapezoidale.





Il congresso nasce con l’obiettivo di valorizzare l’interazione tra urologo, oncologo medico e radioterapista, figure che oggi partecipano in modo sempre più sinergico alle scelte terapeutiche. A sottolineare la visione del congresso sono i tre responsabili scientifici, il prof. Nicola Pavan, Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi di Palermo, il dott. Carlo Messina, oncologo medico dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Arnas Civico di Palermo, e il dott. Ivan Fazio, responsabile del servizio di radioterapia presso la Casa di cura Macchiarella a Palermo.

“Nel 2026 le sfide dell’uro-oncologia sono in rapida evoluzione. – sottolinea il prof. Pavan – Al centro di queste, resta fondamentale la gestione multidisciplinare dei pazienti, rendendo indispensabili confronto, dialogo e condivisione su casi clinici, outcome e percorsi terapeutici”.





“MUOM nasce come un format innovativo che integra letture, tavole rotonde e simulazioni di casi reali per favorire l’interdisciplinarietà, con l’obiettivo di approfondire le aree a maggiore impatto clinico”, spiega il dott. Messina. Il progetto nasce con una prospettiva di continuità annuale, un appuntamento stabile pensato per accompagnare nel tempo i rapidi cambiamenti del settore e offrire uno spazio di confronto strutturato e continuativo tra professionisti e pazienti.

Come sottolinea il dott. Ivan Fazio, “la velocità con cui evolve l’uro-oncologia rende indispensabile un aggiornamento ricorrente, capace di fornire risposte concrete e favorire un dialogo integrato tra tutti gli attori coinvolti”.





Il programma scientifico si concentrerà sulle principali aree dell’uro-oncologia – tumore uroteliale, carcinoma prostatico e carcinoma renale – affrontate attraverso letture, tavole rotonde e discussione di casi clinici. Ampio spazio sarà dedicato a temi di grande attualità come l’appropriatezza terapeutica, il ruolo delle terapie neoadiuvanti nel carcinoma vescicale muscolo-invasivo, la gestione delle recidive e dei margini positivi dopo chirurgia conservativa renale, fino alle più recenti innovazioni terapeutiche, tra cui le terapie radioligandiche, i PARP-inibitori e le tecniche di imaging avanzato.

Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti , 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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