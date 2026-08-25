Entra nel vivo “Kuntisa 2026”, il progetto di promozione turistica e territoriale promosso dal Comune di Contessa Entellina in collaborazione con il Comitato dei Festeggiamenti della Festa della Madonna della Favara, che si svolge ogni anno l’8 settembre. Identità arbëreshe, fede, tradizioni e spazio anche ai grandi eventi. Dall’1 all’8 settembre ogni giorno sarà una festa, con un programma che accompagnerà residenti e visitatori verso il momento culminante delle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Favara.

“Quella di quest’anno – dichiara il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera – sarà una festa particolarmente ricca, costruita mettendo insieme le nostre radici, la devozione per la Madonna della Favara e la volontà di aprire sempre di più Contessa Entellina al territorio. Il progetto “Kuntisa” nasce proprio con questo obiettivo: valorizzare ciò che siamo e trasformare la nostra identità in un’occasione di promozione e di crescita. Abbiamo voluto un programma capace di parlare a pubblici diversi, dai grandi eventi musicali alla cultura arbëreshe, dalle tradizioni religiose agli appuntamenti dedicati alla storia della nostra comunità. La Notte Bianca e gli spettacoli rappresentano certamente una grande opportunità per richiamare visitatori, ma il cuore di questi otto giorni rimane la nostra identità e il legame profondo con la Madonna della Favara. Invitiamo tutti a venire a Contessa Entellina dall’1 all’8 settembre: sarà l’occasione per partecipare alla festa, ma soprattutto per conoscere una comunità, la sua storia, le sue tradizioni e la sua straordinaria capacità di accogliere”.

IL PROGRAMMA

Martedì 1 settembre l’apertura dei festeggiamenti sarà affidata, fin dalle prime ore del mattino, al suono del tamburo per le vie del paese e alla tradizionale Arborata delle ore 6. La sera, alle 21 in piazza Umberto I, spazio a Musica e Varietà Real Events, con il cabaret di Mago Plip.

Mercoledì 2 settembre sarà invece il teatro a conquistare la scena. Alle 21 in piazza Umberto I l’Associazione La Ribalta porterà in scena la commedia “Signori biglietti”, per una serata all’insegna del divertimento.

Giovedì 3 settembre musica, memoria e identità si incontreranno in una giornata che guarda alla storia di Contessa Entellina. Alle 17, nell’Aula Consiliare, appuntamento con “Contessa Entellina si racconta tra memoria, storia e identità”, con Francesco Di Mattino. Alle 21.30 in piazza Matrice sarà invece protagonista la musica di Lucio Battisti con il concerto della Quinto Spazio Tribute Band.

Venerdì 4 settembre un salto negli anni d’oro dell’Italia. Con “BACK TO THE ’90s” si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con una grande serata dedicata agli anni Novanta. Alle 22 in piazza Matrice sul palco i Beat ’90 Game, con uno spettacolo live e un tour musicale interattivo che farà rivivere musica dance e pop, atmosfere e grandi successi di un decennio indimenticabile. Una festa pensata per coinvolgere il pubblico e trasformare la piazza in una grande pista da ballo.

Sabato 5 settembre per la “Notte Bianca” arrivano i “Supereroi”. Dal Festival di Sanremo e dal Tomorrowland fino a Contessa Entellina. Per la “Notte Bianca Kuntisa” si esibiranno infatti il celebre cantautore, rapper e produttore Mr. Rain e il dj ANGEMI, il più giovane italiano di sempre a calcare il mainstage del Tomorrowland. La festa coinvolgerà diversi luoghi del paese già dalle 21, con spettacoli e animazione per bambini a Piazzale Ungheria. Alle 21.30, alla Scuola Elementare, spazio ai balli di gruppo e Pacio. Alle 22, allo Spiazzo Greco, sarà quindi il momento del concerto di Mr. Rain. A mezzanotte la festa si sposterà in piazza Matrice, dove salirà in consolle DJ ANGEMI, direttamente dal Tomorrowland 2026. A completare la notte il dj set di DJ Hendrix. Una vera Notte Bianca Kuntisa: tutto il centro storico sarà coinvolto con musica, spettacoli, animazione per bambini, ballo, attività aperte e degustazioni di prodotti del territorio. Una grande notte di festa e accoglienza con la quale Contessa Entellina si prepara a richiamare migliaia di visitatori.

Domenica 6 settembre sarà la Giornata dell’Identità Arbëreshe. Dalla grande musica alle radici più profonde della comunità. A partire dalle 16.30 si terrà il raduno delle comunità arbëreshe di Sicilia e Calabria, con la sfilata degli abiti tradizionali, dei cavalieri e delle amazzoni accompagnati dalle bande presenti al raduno. Uno dei momenti più suggestivi sarà l’offerta della Rerata alla Madonna della Favara. A presentare la giornata sarà la giornalista e conduttrice Eliana Chiavetta. Alle cinque comunità arbëreshe di Sicilia si uniranno quest’anno anche tre comunità provenienti dalla Calabria: Lungro, Firmo e Acquaformosa, con le loro delegazioni, gli abiti tradizionali e le rappresentanze istituzionali. Alle 21.30 in piazza Matrice la giornata si concluderà con il concerto della Banda G. Ferrara e delle bande ospiti, per un grande momento di incontro tra musica, tradizioni e comunità arbëreshe.

Lunedì 7 settembre sarà ancora la musica bandistica ad accompagnare il paese verso il giorno della festa. Alle 9 è previsto il giro della Banda G. Ferrara per le vie di Contessa Entellina, mentre alle 21.30 in piazza Matrice spazio al Musical Show, ultimo grande appuntamento serale prima delle celebrazioni dell’8 settembre.

Martedì 8 settembre il gran finale nel segno della fede e della devozione a Maria Santissima della Favara. La giornata inizierà già alle 6 con la tradizionale Arborata. Alle 20 prenderà il via la solenne processione: la Vara della Madonna della Favara, accompagnata dai portatori, dalla musica e dalla partecipazione della comunità, attraverserà le vie e i caratteristici saliscendi di Contessa Entellina prima del suggestivo rientro in chiesa. A suggellare la giornata e l’intero programma saranno i giochi pirotecnici.

Per tutti gli otto giorni il paese sarà vestito a festa con luminarie e decori. Kuntisa 2026 racconta così una Contessa Entellina orgogliosa delle proprie radici, capace di unire fede, identità arbëreshe, tradizione, cultura, musica e grandi eventi in un’unica grande festa di comunità e di promozione del territorio.

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