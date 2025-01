L’Associazione Lumia è lieta di annunciare il prossimo appuntamento della sua stagione concertistica: Musicamaga musiche dall’Europa al Bosforo, un concerto che fonde le tradizioni musicali ottomane e medievali europee in un’esperienza sonora unica.

Musicamaga è l’incontro tra tre artisti: Daniele Guttilla (oud), Lucilla Benanti (flauto e strumenti medievali) e Armando Fiore (percussioni mediorientali). Questo trio trasporta il pubblico in un viaggio sonoro che esplora le ricche tradizioni della musica classica ottomana e medievale europea, intrecciando antiche melodie e ritmi in una trama affascinante e senza tempo.

Il programma spazia dai raffinati maqamat della musica ottomana, capaci di evocare atmosfere contemplative e spirituali, alle danze vivaci e ipnotiche del repertorio medievale europeo.

Musica Ottomana e Mediorientale

• Sama’i Bayati Qadim – Una composizione antica dal carattere malinconico e spirituale.

• Rast Nakis Beste – Equilibrio e maestosità della tradizione ottomana.

• Sama’i Husseini – Intimità e lirismo sufi.

Musica Medievale Europea

• Saltarello II – Vivace danza italiana del XIV secolo.

• 5ª Estampie Real – Elegante melodia francese del XIII secolo.

• Trotto – Ritmo incalzante che richiama il galoppo di un cavallo.

• Lamento di Tristano – Un evocativo brano malinconico del Medioevo italiano.

• Schiarazula Marazula – Una danza popolare friulana ipnotica e gioiosa.

Un trio di artisti di talento

Daniele Guttilla: oudista e polistrumentista siciliano, esperto di musica arabo-ottomana e tradizioni sufi.

Lucilla Benanti: flautista e fondatrice di Musicamaga, con una lunga carriera nella riscoperta della musica medievale e tradizionale.

Armando Fiore: percussionista specializzato in ritmi mediorientali e balcanici, con collaborazioni che spaziano dal flamenco alla musica del Vicino Oriente.

Note in Anteprima

Prima del concerto, il pubblico avrà l’occasione di partecipare alle “Note in Anteprima”, un incontro informale ma curato per scoprire i segreti dei brani in programma e approfondire il contesto storico e culturale delle musiche proposte.

Un invito a lasciarsi incantare

Musicamaga non è solo un concerto, ma un ponte tra culture lontane, un dialogo musicale che celebra la bellezza e l’universalità della musica. Vi aspettiamo per condividere con noi questa esperienza unica!





Dettagli dell’evento

Luogo: teatro libero, salita Partanna, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/01/2025

Data Fine: 14/01/2025

Ora: 20:30

Artista: Musicamaga

Prezzo: 12.00

